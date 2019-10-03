壓力愈大愈需要藝術 虎科大賀爾蒙藝展很療癒

2019-10-03 17:02 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



藝術家邱子庭與黃太文以膠彩創作藝術「賀爾蒙」，借以傳達現代人的情感及思維，探討人與人之間關係以及生活壓力的情緒抒發，即日起至本月25日止，在雲林縣虎尾科技大學藝術中心展出，歡迎大家前往觀賞。

虎科大校長覺文郁說，科技愈進步，生活節奏愈快，生活也壓力也愈大，現代生活要懂得隨時接受藝術的薰陶，借藝紓壓，此次藝展就以藝術創作表達人的情緒壓力，藝術家透過畫筆及色彩來表現喜怒哀樂，讓人欣賞之餘達到紓壓功效。

該校藝術中心主任王文瑛指出，邱子庭及黃太文兩人畢業於東海大學美術系，都以人物作為繪畫主軸，作品呈現工筆畫的細膩，藉由畫面的安排巧思，傳達出僅屬於現代人的情感及思維，隱約探討人與人之間的關係，或是處於現代社會生活壓力下所產生的情緒抒發。

今天藝展開幕茶會，邱與黃出席說明膠彩畫特色及創作歷程，他們說，膠彩畫顧名思義就是以膠入彩的繪畫形式，以天然礦物及植物彩粉、金屬箔或金屬粉、墨等媒材，用畫筆在紙、絹、麻或木板上的一種作畫型式，更可以結合不同的素材，表現出許多的可能性。