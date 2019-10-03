親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

指郭台銘是「3億男」 周玉蔻判賠200萬確定

日職／旅日3球員遭釋出 郭俊麟結束西武5年生涯

鯤鯓王平安鹽祭新款鹽袋亮相 「王爺巴士」與神同行

2019-10-03 16:55聯合報 記者謝進盛╱即時報導

2019鯤鯓王平安鹽祭將登場，雲嘉南濱海國家風景區管理處今召開記者會，除亮相今年設計的二款限量鹽福袋，首度打造樂齡長者專屬通關，預計送出4萬2千只福袋。台灣好行西濱快線特別打造「王爺巴士」，邀請民眾來趟「與神同行」平安之旅。

邁入第16年的鯤鯓王平安鹽祭，本月26、27日在南鯤鯓代天府登場，雲管處今年結合北門小鎮漫遊擴大辦理；本月11、12日連續2天於北門水晶教堂、井仔腳鹽田辦理『北門小鎮-「鹽．約」，約定夕陽下』浪漫音樂會，19日於井仔腳體驗一日鹽工。

雲管處今在南鯤鯓代天府召開記者會，安排今年最神主角－朱王爺Q版登場炒熱氣氛，處長徐振能、台南市政府觀光旅遊局長陳信安、南鯤鯓代天府董事長王連興、總幹事侯賢遜等人出席，會場熱鬧滾穩

現場亮相今年設計二款限量鹽福袋，分別繡有「2019平安鹽祭鯤鯓王」朱府千歲、「北門小鎮漫遊」北門出張所圖案。其中，廟方準備3萬只，將於博杯挑戰賽或祈福法會等活動中發放；官方版則分12場次，依整點開放排隊領取，每場限量1千只。

雲管處說，今年排隊領取平安鹽袋，特別規劃樂齡族優先通道，禮遇滿60歲以上樂齡族優先領取鹽袋(每場次300個)。另外針對滿70歲以上樂齡族，憑身分證件還可兌換「抱．平安」限量平安抱枕(每場次限量5人)。

因應平安鹽祭，台灣好行西濱快線，特別打造「王爺巴士」，將南鯤鯓代天府五府千歲中的「朱府王爺」Q版造型神偶，安座在西濱快線好行巴士車上，期待民眾搭乘西濱快線感受「與神同行，平安同行」

更多詳細活動內容可查詢「雲嘉南，好好玩!!!」粉絲專頁(www.facebook.com/swcoast)、「愛活動i Party Go」粉絲團或電話（06-7861000）查詢相關訊息，西濱快線班次時刻表請查詢台灣好行網站 (https://www.taiwantrip.com.tw/line/94?x=3&y=3)；北門套裝遊程請洽生命樹時創美學有限公司（06）2503999。

主辦單位安排今年最神主角－朱王爺Q版登場炒熱氣氛。記者謝進盛／攝影
主辦單位安排今年最神主角－朱王爺Q版登場炒熱氣氛。記者謝進盛／攝影
分享
2019鯤鯓王平安鹽祭本月26、27日在南鯤鯓代天府登場登場。記者謝進盛／攝影
2019鯤鯓王平安鹽祭本月26、27日在南鯤鯓代天府登場登場。記者謝進盛／攝影
分享
2019鯤鯓王平安鹽祭將登場，台灣好行西濱快線特別打造「王爺巴士」，邀請民眾來趟...
2019鯤鯓王平安鹽祭將登場，台灣好行西濱快線特別打造「王爺巴士」，邀請民眾來趟「與神同行」平安之旅。記者謝進盛／攝影
分享
2019鯤鯓王平安鹽祭將登場，今年設計的二款限量鹽福袋率先亮相。記者謝進盛／攝影
2019鯤鯓王平安鹽祭將登場，今年設計的二款限量鹽福袋率先亮相。記者謝進盛／攝影
分享
2019鯤鯓王平安鹽祭將登場，台灣好行西濱快線特別打造「王爺巴士」，邀請民眾來趟...
2019鯤鯓王平安鹽祭將登場，台灣好行西濱快線特別打造「王爺巴士」，邀請民眾來趟「與神同行」平安之旅，雲管處處長徐振能（右）、台南市政府觀旅局長陳信安（右二）邀請民眾來搭乘。記者謝進盛／攝影
分享

北門南鯤鯓代天府

相關新聞

黃偉哲為了這件事 連說四次「好訝異」

2019-10-03 15:58

106歲阿嬤重陽前夕仙逝 雲林縣長頒褒揚狀

2019-10-03 16:19

海陸弟兄慷慨捐骨髓 拯救受苦生命

2019-10-03 15:45

四湖鄉超強人瑞阿嬤 還能辦轉作下田

2019-10-03 15:30

西螺社口媽探訪百年古香路 10月10日起程

2019-10-03 14:57

影／流感疫苗延後開打 嘉市70家醫院申請

2019-10-03 14:38

影／嘉市為腦麻孩子辦健走活動 紀政來同行

2019-10-03 14:09

嘉縣溪口藝術家跨世代合作 推廣溪口地方文化

2019-10-03 13:44

防水添利器 台南移動式防水擋板演練逼真

2019-10-03 13:06

雲林2月幫學生加菜補助 縣府媒合廠商學校選用優質食材

2019-10-03 12:38

嘉義郵局 為偏鄉校送食材

2019-10-03 00:06

「嗶」卡入校 嘉市數位學生證啟用

2019-10-03 00:05

拖了20年 斗六內環路文化路路口將拓寬

2019-10-03 00:05

台南官田菱角產量剩2成 1台斤50元

2019-10-02 23:57

總預算被退回／黃偉哲訪郭信良 盼恢復審預算

2019-10-02 23:16

海釣好消息！布袋商港北堤開放海釣每人收費百元

2019-10-02 18:39

影／最強女力 全鄉少她就斷炊服務橫跨3縣市

2019-10-02 18:37

射擊金牌劉宛渝「一擊射日」 拍照行銷嘉市

2019-10-02 18:32

台南西拉雅夜祭地圖首上線 網友轉傳「好想去」

2019-10-02 17:59

「為你心跳、為你祈禱」 動感小歌后為植物人公益表演

2019-10-02 17:57

台南兩大國際級溼地尋寶 學童驚喜：4種紅樹林同框

2019-10-02 16:25

影╱好吃菱角這樣挑！全台產量第一台南官田菱角上市

2019-10-02 15:55

南方澳大橋與阿里山鄉石鼓盤大橋類似 鄉長：怕怕

2019-10-02 15:42

服務處主任收錢幫違章工廠？ 南市議長：報導不實

2019-10-02 14:22

台南綠營內鬨議長退市府預算 黃偉哲：真的不能算我的

2019-10-02 13:59

重陽敬老 歸仁分局向同仁父母獻上祝福

2019-10-02 13:49

暖心里長援助罹癌困苦阿婆感動洗腎寡婦捐重陽敬老金

2019-10-02 13:44

雲43線路面老舊破損嚴重 雲林縣府爭取前瞻5百萬改善

2019-10-02 13:29

嘉義郵局首創 物流車優惠價送偏鄉學校營養午餐食材

2019-10-02 12:51

到院前心肺功能停止患者 雲林縣今年有13人康復出院

2019-10-02 12:46

韓國瑜預算被K 台南藍議員隔岸救火：不能放韓一馬嗎

2019-10-02 12:33

台中騎機車自撞今年奪15命 警教「三況」躲死神

2019-10-02 12:30

延宕逾20年 這條路的瓶頸終於要拓寬了

2019-10-02 12:28

嘉縣菁埔貓世界彩繪牆褪色 在地畫家盼能重新繪製

2019-10-02 12:26

張麗善勘查危險等級臺西N13橋 盼中央挹注地方橋樑維修

2019-10-02 12:23

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

寄生上流幼教版？板橋私幼超收90生反鎖書櫃後密室

2019-10-02 18:57

南門市場將拆除 周末熄燈前3天推感恩優惠

2019-10-02 21:05

影／最強女力 全鄉少她就斷炊服務橫跨3縣市

2019-10-02 18:37

悠遊卡從領先到落後 議員批：政治酬庸是最大問題

2019-10-03 13:14

批楊瓊瓔要選立委就先辭官 藍營反譏陳其邁14天前辭好樣的

2019-10-02 19:16

基隆1周遭偷排2次油汙 里民難忍惡臭環局追禍首

2019-10-03 08:26

比1280吃到飽還便宜？議員建議北市推境內800元月票

2019-10-03 15:30

高流中心工程延宕 市府出示監院報告反擊尹立被糾正

2019-10-02 18:30

空品差桃園市全橘色 湖口紅色警戒

2019-10-03 09:40

桃園今年大量解雇5527人 近年新高

2019-10-02 23:56

與蔡英文同訪新北 朱立倫：總統真好沒有平日假日問題

2019-10-03 12:26

高市多向違規監測系統上線執法 違規少了！

2019-10-03 12:26

台南西拉雅夜祭地圖首上線 網友轉傳「好想去」

2019-10-02 17:59

苗栗公設保留地解編 選舉寶地「市6」研提變更商業區

2019-10-02 18:36

海釣好消息！布袋商港北堤開放海釣每人收費百元

2019-10-02 18:39

日月潭花火嘉年華4日起展開 白天玩到晚上體驗很不同

2019-10-03 06:59

語文競賽常見這對母女檔身影 她：做榜樣一起報名參賽

2019-10-02 19:07

東山吉貝耍阿立母夜祭深夜登場 空拍族絕跡

2019-10-02 23:46

台南市警二分局警備隊副隊長赴警大受訓 候用晉陞巡官

2019-10-03 01:02

板橋私幼超收90生 突檢發現藏密室 重罰30萬令停招

2019-10-02 23:54

陳致中批市府砍老人福利 社會局：一毛沒少別造謠

2019-10-02 18:33

住戶巷口堆回收物 警方會同環保局強制清運

2019-10-03 14:13

原來柯南的鼻子最難畫 日本動畫大師透露每個人物都愛

2019-10-02 17:52

黃偉哲為了這件事 連說四次「好訝異」

2019-10-03 15:58

影／陳其邁學騎獨輪車糗扶柱 姿勢太逗笑翻全場

2019-10-02 20:28

分享人瑞「三空」養生 鄭文燦：腦袋空、肚空、床空

2019-10-02 22:10

影／陳其邁下鄉灑幣拚教育 南投縣11校蓋球場免出錢

2019-10-02 18:35

學生食物中毒1個月 衛局未公布結果遭議員批

2019-10-02 20:30

台灣設計展 雙層巴士十足「屏東味」

2019-10-02 23:54

醫療補破洞 后里將設醫院、長照機構

2019-10-03 00:14

高雄流行音樂中心CI亮相 韓國瑜：打造南台灣音樂重鎮

2019-10-02 18:35

韓國瑜選前百日搭船疑漏油 船公司：是黑煙附著在水面

2019-10-03 14:55

台聯抗議「放任統促黨」 柯文哲：依法行政

2019-10-02 23:41

大啖萬里蟹不傷形象 漁村媽媽教美美解蟹四部曲

2019-10-03 15:39

南門市場改建案都審 委員會要求降低1樓離地高度

2019-10-03 14:09

北市空品恐亮紅燈 明天出門要注意

2019-10-02 20:27

經典眷村菜上桌！食神媽媽12日開飯 開放認桌

2019-10-02 23:32

網美們注意！40座超美發光蒲公英 內湖美堤公園登場

2019-10-03 15:28

射擊金牌劉宛渝「一擊射日」 拍照行銷嘉市

2019-10-02 18:32

中央允支持12億元經費 后里醫院力拚2026年營運

2019-10-02 18:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top