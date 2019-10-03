鯤鯓王平安鹽祭新款鹽袋亮相 「王爺巴士」與神同行

2019-10-03 16:55 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



2019鯤鯓王平安鹽祭將登場，雲嘉南濱海國家風景區管理處今召開記者會，除亮相今年設計的二款限量鹽福袋，首度打造樂齡長者專屬通關，預計送出4萬2千只福袋。台灣好行西濱快線特別打造「王爺巴士」，邀請民眾來趟「與神同行」平安之旅。

邁入第16年的鯤鯓王平安鹽祭，本月26、27日在南鯤鯓代天府登場，雲管處今年結合北門小鎮漫遊擴大辦理；本月11、12日連續2天於北門水晶教堂、井仔腳鹽田辦理『北門小鎮-「鹽．約」，約定夕陽下』浪漫音樂會，19日於井仔腳體驗一日鹽工。

雲管處今在南鯤鯓代天府召開記者會，安排今年最神主角－朱王爺Q版登場炒熱氣氛，處長徐振能、台南市政府觀光旅遊局長陳信安、南鯤鯓代天府董事長王連興、總幹事侯賢遜等人出席，會場熱鬧滾穩

現場亮相今年設計二款限量鹽福袋，分別繡有「2019平安鹽祭鯤鯓王」朱府千歲、「北門小鎮漫遊」北門出張所圖案。其中，廟方準備3萬只，將於博杯挑戰賽或祈福法會等活動中發放；官方版則分12場次，依整點開放排隊領取，每場限量1千只。

雲管處說，今年排隊領取平安鹽袋，特別規劃樂齡族優先通道，禮遇滿60歲以上樂齡族優先領取鹽袋(每場次300個)。另外針對滿70歲以上樂齡族，憑身分證件還可兌換「抱．平安」限量平安抱枕(每場次限量5人)。

因應平安鹽祭，台灣好行西濱快線，特別打造「王爺巴士」，將南鯤鯓代天府五府千歲中的「朱府王爺」Q版造型神偶，安座在西濱快線好行巴士車上，期待民眾搭乘西濱快線感受「與神同行，平安同行」