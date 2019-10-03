黃偉哲為了這件事 連說四次「好訝異」

2019-10-03 15:58 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



成功大學最近發生全台今年第一起校園群聚感染登革熱，而且疫情有擴大趨勢，台南市長黃偉哲今天談到此事時，連說了四次「好訝異」，表示成大有醫學院等，防疫做得很好，竟然會出現群聚感染，讓他驚訝之餘，因學校師生加上每天進出的人有好幾萬人，擔憂疫情擴大。

成大上月22日出現今年首起本土病例，後來追出感染源可能是同宿舍的東南亞外籍學生，到目前為止，已有5名病例，其中4人是學生，一人是到成大參加社團活動的校外人士，顯示疫情有向外擴大的可能，學校對疫情也嚴陣以待，昨天校長蘇慧貞親自主持防疫會議，要求全體師生要全力防堵疫情。

黃偉哲今天談到成大疫情時表示「真的讓我們非常訝異、非常的訝異」因為成大是南台灣，甚至全台灣的學術重鎮，醫學、護理系、公共衛生系，醫學院整個人才薈萃，竟然發生群聚感染，「我們也覺得很訝異、很詫異」。

他表示，基於大學自主的立場，尊重學校目前的處理方式，但是如果學校需要市府進一步協助，絕對是全力來協助，希望疫情不要持續擴大，也不要再發生新的病例，否則市府可能要發動防疫人員進入校園協助清除孳生源。