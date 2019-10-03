四湖鄉超強人瑞阿嬤 還能辦轉作下田

2019-10-03 15:30 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



重陽節前夕，雲林縣四湖鄉長蘇國瓏今天探望鄉內4位都是100歲的人瑞阿嬤，並致贈「松柏長青」金字賀匾，蘇鄉長也把老人家當是自己的爺、奶快樂互動，有說有笑，逗得老人家超開心，同時邀她們參加本月6日在四湖運動公園舉辦的敬老楷模表揚，走出戶外曬曬陽光，和大家一起同樂。

四湖鄉長蘇國瓏說，今年鄉內共有4位一百歲人瑞，包括林厝村的林吳不碟、羊調村吳蔡暖、新庄村吳黃虳、鹿場村黃許水在，他們走過一世紀歲月，為家為鄉付出辛勞，建立幸福家庭，兒孫滿堂，福壽雙全，令人敬佩。

其中，新庄村吳黃虳阿嬤也當選今年四湖鄉的模範老人縣代表，身體仍硬朗的阿嬤，依舊活力十足，看到鄉長親來送匾祝賀，起身親迎直說謝謝，蘇國瓏說，阿嬤揪親切，還與他分享她健康秘訣，就是吃素而且常保樂觀心情。

吳黃虳阿嬤牽著蘇鄉長的手，像和自己孫子分享自己的人生故事，她說，還清楚記得民國71年，她在廟裡擲杯，得到三個聖杯，奉神指示開始吃素，才能保有健康長壽。據鄉公所人員說，阿嬤還曾到公所辦轉作，說不定還能下田耕作。

老人家和蘇鄉長有說有笑，對於阿嬤的好記性，蘇國瓏更是豎起大姆指連連稱讚，說阿嬤還像年輕時漂亮，歡喜的事都還記得清楚，難怪會長壽。一連串的好話，讓阿嬤愈聽愈開心，喜悅全寫在臉上。「老人家貼心又可愛」蘇國瓏也希望長年在外的遊子，有空多回家走走，和老人家共享溫情。