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影／流感疫苗延後開打 嘉市70家醫院申請

2019-10-03 14:38聯合報 記者李承穎╱即時報導

世界衛生組織為了提升預測，延後公布本年度北半球流感疫苗選株結果，較往年晚一個月，連帶影響我國公費流感疫苗開打期程，疾管署延至11月15日開打疫苗。嘉義衛生局說，目前嘉市已有70間醫療機構提出申請流感疫苗，符合管理疫苗標準才會簽約，將連續監測14天，11月初公布簽約醫院。

市府衛生局疾病管制科長黃露葵等人今天上午到盧亞人醫院查核，項目包含運送過程、冷藏設備、溫度監控設備及溫度異常緊急處理應變措施等，今天都符合規定，盧亞人醫院還剩7天監測，通過後就會簽約。

黃露葵說，放置疫苗的冰箱要恆溫，要在2到8度之間，每天都要紀錄2次，包含最高、最低和當下溫度，才是穩定的疫苗冰箱。若疫苗溫度異常，第一時間不能排除狀況，要馬上通知衛生所，將疫苗送回，人員也要能管理疫苗，要紀錄出入庫的數量，也不能在冰箱內放其他物品。

黃露葵說，尚未接種疫苗時，記得落實手部衛生及咳嗽禮節，保持良好個人衛生習慣，以降低感染的風險，並於開打後儘速完成接種，保護自己及家人的健康。

疾管署在疫苗供應無法一次滿足全部對象的狀況下，將採分批接種，11月15日是學生及醫事人員、12月8日起是65歲以上長者及學齡前幼兒，明年1月1日起則是全部公費接種對象，嘉義市議員傅大偉今天也呼籲民眾要記得施打時程。

如有類流感症狀，出入公共場所應配戴口罩；打噴嚏時用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替；若有發燒、合併咳嗽等類流感症狀，應就近就醫並在家休息至痊癒，以降低流感病毒傳播風險。詳情可至疾管署全球資訊網（http://www.cdc.gov.tw）查詢。

市府衛生局疾病管制科長黃露葵公布今年施打流感疫苗時程。記者李承穎／攝影
市府衛生局疾病管制科長黃露葵公布今年施打流感疫苗時程。記者李承穎／攝影
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市府衛生局疾病管制科長黃露葵等人，今天上午到盧亞人醫院查核疫苗管理項目。記者李承...
市府衛生局疾病管制科長黃露葵等人，今天上午到盧亞人醫院查核疫苗管理項目。記者李承穎／攝影
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市府衛生局疾病管制科長黃露葵（中）公布今年施打流感疫苗時程，市議員傅大偉（左）到...
市府衛生局疾病管制科長黃露葵（中）公布今年施打流感疫苗時程，市議員傅大偉（左）到場關心。記者李承穎／攝影
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流感疫苗衛生局嘉義

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