影／嘉市為腦麻孩子辦健走活動 紀政來同行

2019-10-03 14:09 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



嘉義西區扶輪社10月3日上午9時將在嘉義市體育場辦理「光輝十月公益路跑暨腦麻陽光健走活動」，市長黃敏惠、外交部無任所大使紀政和西區扶輪社長王博瀚等人，今天和腦麻鬥士黃乃輝帶領腦麻孩子在體育場健走一圈，並呼喊「大手牽小手，腦麻陽光走」、「腦麻愛陽光，越動越健康」，為活動暖身。

黃乃輝說，許多腦麻孩子平時很少出門缺乏運動，他也感同身受，腦麻患者需要到陽光下走走運動，這次腦麻陽光健走活動，呼籲社會大眾大力支持，也希望長期舉辦。

黃敏惠和時雨慢跑隊創隊長黃朝雲等人在記者會開始前，高唱「快樂天堂」，溫暖腦麻孩子的心，紀政長年推動「每天一萬步健康有保固」，獲悉腦麻陽光健走活動後，也到場大力支持。

紀政說，健走運動輕鬆簡單，不分年齡都可強身保健，更適合腦麻孩子，可達到強化骨骼和心肺，防止骨骼酥鬆，期待未來持續推動，讓更多身障朋友一起加入陽光健走行列。

黃敏惠說，嘉義市是個運動城市更是充滿愛的城市，鼓勵身障朋友都出來健走，曬太陽有益身體，市府也會持續關心身障朋友。王博瀚說，他熱愛路跑，且身為復健專業醫師，深知腦麻孩子欠缺運動，因此大力推動本次路跑健走活動。