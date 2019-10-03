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影／嘉市為腦麻孩子辦健走活動 紀政來同行

2019-10-03 14:09聯合報 記者李承穎╱即時報導

嘉義西區扶輪社10月3日上午9時將在嘉義市體育場辦理「光輝十月公益路跑暨腦麻陽光健走活動」，市長黃敏惠、外交部無任所大使紀政和西區扶輪社長王博瀚等人，今天和腦麻鬥士黃乃輝帶領腦麻孩子在體育場健走一圈，並呼喊「大手牽小手，腦麻陽光走」、「腦麻愛陽光，越動越健康」，為活動暖身。

黃乃輝說，許多腦麻孩子平時很少出門缺乏運動，他也感同身受，腦麻患者需要到陽光下走走運動，這次腦麻陽光健走活動，呼籲社會大眾大力支持，也希望長期舉辦。

黃敏惠和時雨慢跑隊創隊長黃朝雲等人在記者會開始前，高唱「快樂天堂」，溫暖腦麻孩子的心，紀政長年推動「每天一萬步健康有保固」，獲悉腦麻陽光健走活動後，也到場大力支持。

紀政說，健走運動輕鬆簡單，不分年齡都可強身保健，更適合腦麻孩子，可達到強化骨骼和心肺，防止骨骼酥鬆，期待未來持續推動，讓更多身障朋友一起加入陽光健走行列。

黃敏惠說，嘉義市是個運動城市更是充滿愛的城市，鼓勵身障朋友都出來健走，曬太陽有益身體，市府也會持續關心身障朋友。王博瀚說，他熱愛路跑，且身為復健專業醫師，深知腦麻孩子欠缺運動，因此大力推動本次路跑健走活動。

嘉義西區扶輪社得知嘉義市腦麻協會要興建永久家園，也捐出十萬元，並鼓勵參加的跑者捐出參賽晶片給腦麻協會，紀政今天也捐一萬元，嘉市腦麻協會理事長鄭榮文感謝各界的熱心。

市長黃敏惠（後排右三）、希望基金會董事長紀政（後排左一）和時雨慢跑隊創辦人黃朝雲...
市長黃敏惠（後排右三）、希望基金會董事長紀政（後排左一）和時雨慢跑隊創辦人黃朝雲（後排左二）帶領腦麻患者，為活動暖身。記者李承穎／攝影
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嘉市腦麻協會理事長鄭榮文（左）感謝外交部無任所大使紀政捐出一萬元，為腦麻孩子興建...
嘉市腦麻協會理事長鄭榮文（左）感謝外交部無任所大使紀政捐出一萬元，為腦麻孩子興建永久家園。記者李承穎／攝影
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市長黃敏惠（後排左五）、希望基金會董事長紀政（後排左三）等人帶領腦麻患者，為活動...
市長黃敏惠（後排左五）、希望基金會董事長紀政（後排左三）等人帶領腦麻患者，為活動暖身。記者李承穎／攝影
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市長黃敏惠（左二）、希望基金會董事長紀政（左一）等人帶領腦麻患者，為活動暖身。記...
市長黃敏惠（左二）、希望基金會董事長紀政（左一）等人帶領腦麻患者，為活動暖身。記者李承穎／攝影
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健走嘉義黃敏惠

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