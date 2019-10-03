雲縣行動主管會報移師 推展台西產業觀光

2019-10-03 14:13 中央社 雲林縣3日電



雲林縣政府行動主管會報今天在台西地政事務所舉行，縣府建設處、水利處、計畫處專案報告「台西產業園區」、「台西鄉區域排水改善建設」等計畫，以改善基礎建設、帶動發展。

雲林縣長張麗善在會報中表示，在有限土地資源下，台西鄉應朝向提升與強化土地使用效能，配合「5+2產業創新」及台商回流推動方案政策下，台西綠能專區轉型產業園區，縣府將與台西工業區地主溝通並了解廠商需求，期能創造三贏局面。

雲林縣建設處長李俊興說明，台西綠能專區經針對台西工業區地主進行綠能設置的意願調查，全區私有地主共952位，面積839.29公頃，同意者有396位（占41.60%），面積283.57公頃（占33.79%），與原預估開發面積有落差，今年4月3日經區域計畫委員會審議，部分委員認為開發範圍零碎不完整，將影響整體土地使用規劃。

縣府考量產業園區與太陽光電廠規劃的差異，透過與地主、經濟部工業局溝通及討論，確認開發台西產業園區，將引進低污染、低耗能、高附加產值等相關產業。

台西鄉位於風頭水尾，颱風豪雨易造成水患，雲林縣水利處長許宏博指出，未來持續向中央爭取經費辦理工程改善，防汛期間設置移動式抽水機、疏濬等工作，雙管齊下達到防洪治水。

雲林縣府計畫處透過「台西遊憩軸帶」串連整合台西夢幻沙灘、海口生活館等景點，成為遊憩軸帶，計畫將海口故事園區結合風箏衝浪，規劃為國際風箏衝浪基地。