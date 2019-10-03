雲林2月幫學生加菜補助 縣府媒合廠商學校選用優質食材

2019-10-03 12:38 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



為讓國中小學生吃得更好，雲林縣政府今年爭取台塑集團幫學生加菜，每人每餐補助7.1元，縣府日前舉辦「雲林縣營養午餐選用在地優質農漁畜禽產品共識營」，邀縣內通過優質畜禽肉品、蔬果認證的食品公司向學校分享如何把關食品安全，並推廣學校選購優質食材。

根據教育部2017年統計，雲林縣國中小營養午餐每人每餐食材費原僅有23.8元，遠不及嘉義市43.04元、台北市51.4元，更比全國平均值30.9元少了7.1元，縣長張麗善今年2月爭取加菜，主要是主食和點心兩大類，預估一年經費8500萬元。

營養午餐座談會中邀請轄內西螺果菜生產合作社、蘆筍產銷履歷達人黃志偉、口湖魚類生產合作社、台野畜產及芸彰牧場等經認證農漁畜禽產品業者，到場說明如何選用優質食材。

農業處長魏勝德說，雲林縣是重要農業大縣，稻米、蔬菜、漁產及畜禽主要生產地區，今年除張縣長爭取加菜，縣府也媒合營養午餐使用在地優質畜禽產品，目前已有斗南高中、台西國小、崙豐國小等11家學校選購在地食材。

斗南高中營養午餐秘書顏婕宜表示，營養午餐補助提高後，校方今年5月開始選購認證過的肉品食材，過去經費不夠時，僅能用較簡單的料理，舉泡菜豬肉來說，之前只能用非薄片豬肉難以入味，現在有了補助，午餐終於依菜單挑食材，更可多元選用優質食材。