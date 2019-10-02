東山吉貝耍阿立母夜祭深夜登場 空拍族絕跡

2019-10-02 23:46 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



國定民俗台南東山吉貝耍阿立母夜祭今深夜登場，散居各地族人紛紛返回參與，深夜夜祭迎跳牽曲儀式登場，今年族人奉獻的「向豬」共有18頭，吸引大批慕名而來民眾觀賞或拍攝紀錄，3日下午還有壓軸「孝海祭」。

今年東山吉貝耍西拉雅族夜祭，下午由部落導覽揭開序幕，由吉貝耍青年及在地族人組成導覽解說團，介紹吉貝耍特色；採定時帶團繞部落一圈，深入認識部落家族公廨、陶版故事牆、部落學堂、洗衣棚等處。

長期推動西拉雅文化的吉貝耍文史工作者段洪坤，日前也在臉書籲請尊重在地文化，謝絕「空拍族」在族人祭祀過程空拍干擾，獲得許多鄉親認同、支持，果然深夜夜祭不見空拍機干擾。

晚會由吉貝耍國小學童牽曲、舞蹈、話劇開場，來自屏東馬卡道族加蚋埔部落，獻上夜祭傳統「趒戲」向吉貝耍阿立母致意。原住民表演團體「咖啡酒杯」團員楊峻荃，從小住在吉貝耍，這次主動回來部落獻唱。

而台南在地洄瀾舞集也表演原住民族各族舞蹈；原住民新興樂團「小魯凱」及每年都來參加夜祭的原住民當紅歌手桑布伊這次也沒缺席。

祭典儀式由祭司張明海帶領，族人共奉獻18頭「向豬」祭拜，進行點豬、覆布、敬酒、翻豬等儀式後，再由牽曲婦女吟唱傳統西拉雅歌謠，孩童們認真踩踏步伐，用稚嫩聲音吟唱出祖先歌謠，令人感動不已，市長黃偉哲深夜也出席，表達對這項傳統祭典重視。