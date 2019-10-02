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東山吉貝耍阿立母夜祭深夜登場 空拍族絕跡

2019-10-02 23:46聯合報 記者謝進盛╱即時報導

國定民俗台南東山吉貝耍阿立母夜祭今深夜登場，散居各地族人紛紛返回參與，深夜夜祭迎跳牽曲儀式登場，今年族人奉獻的「向豬」共有18頭，吸引大批慕名而來民眾觀賞或拍攝紀錄，3日下午還有壓軸「孝海祭」。

今年東山吉貝耍西拉雅族夜祭，下午由部落導覽揭開序幕，由吉貝耍青年及在地族人組成導覽解說團，介紹吉貝耍特色；採定時帶團繞部落一圈，深入認識部落家族公廨、陶版故事牆、部落學堂、洗衣棚等處。

長期推動西拉雅文化的吉貝耍文史工作者段洪坤，日前也在臉書籲請尊重在地文化，謝絕「空拍族」在族人祭祀過程空拍干擾，獲得許多鄉親認同、支持，果然深夜夜祭不見空拍機干擾。

晚會由吉貝耍國小學童牽曲、舞蹈、話劇開場，來自屏東馬卡道族加蚋埔部落，獻上夜祭傳統「趒戲」向吉貝耍阿立母致意。原住民表演團體「咖啡酒杯」團員楊峻荃，從小住在吉貝耍，這次主動回來部落獻唱。

而台南在地洄瀾舞集也表演原住民族各族舞蹈；原住民新興樂團「小魯凱」及每年都來參加夜祭的原住民當紅歌手桑布伊這次也沒缺席。

祭典儀式由祭司張明海帶領，族人共奉獻18頭「向豬」祭拜，進行點豬、覆布、敬酒、翻豬等儀式後，再由牽曲婦女吟唱傳統西拉雅歌謠，孩童們認真踩踏步伐，用稚嫩聲音吟唱出祖先歌謠，令人感動不已，市長黃偉哲深夜也出席，表達對這項傳統祭典重視。

「吉貝耍孝海祭」今下午1時半將在吉貝耍大公廨附近農路舉行，段洪坤說，今年孝海祭特別進行慰靈儀式，他說，孝海祭慰靈，就是族人家中有親人往生未滿1年或剛滿1年，可邀請往生親人魂魄到現場，將有5位守喪族人參與，一般民眾不能參加。表達對祖先表達慎終追遠不忘本精神。

國定民俗台南東山吉貝耍阿立母夜祭深夜登場，市長黃偉哲出席。記者謝進盛／攝影
國定民俗台南東山吉貝耍阿立母夜祭深夜登場，市長黃偉哲出席。記者謝進盛／攝影
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今年祭拜向豬共有18頭相當壯觀。記者謝進盛／攝影
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現場湧入大批民眾圍觀參與夜祭。記者謝進盛／攝影
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台南市長黃偉哲（中）在吉貝耍文史工作者段洪坤（右一）陪同雙手合十祭拜阿立母。記者...
台南市長黃偉哲（中）在吉貝耍文史工作者段洪坤（右一）陪同雙手合十祭拜阿立母。記者謝進盛／攝影
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東貝耍大小族人準備檳榔米酒等物前往大公解虔誠祭拜族人。記者謝進盛／攝影
東貝耍大小族人準備檳榔米酒等物前往大公解虔誠祭拜族人。記者謝進盛／攝影
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入夜會場舞台上原住民族交流跳牽曲情形。記者謝進盛／攝影
入夜會場舞台上原住民族交流跳牽曲情形。記者謝進盛／攝影
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原住民空拍機

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