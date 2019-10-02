嘉義大學百年校慶 師生南下高鐵左營站「快閃」表演

2019-10-02 23:21 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



嘉義大學80多名師生今現身高鐵左營站舉辦「快閃」表演，由人文藝術學院音樂系學生在半小時演出多首動聽大提琴、爵士樂及自行創作的合唱曲，學生還高舉印有校長艾群相片的「WANTED」尋人牌，要現場觀眾尋找人群中的校長，找到者就送上該校百年校慶限量獎品。

艾群表示，今年是嘉大創校百年紀念，請音樂系同學快閃，行政主管也南下共襄盛舉，希望廣邀民眾10月26日一起來參加嘉義大學校慶，一起慶祝百歲生日。

為迎接10月26日百年校慶及雙十國慶，校方自5月起就舉辦一連串校慶活動，該校師生今更總動員，到南部人潮匯集的左營高鐵站，希望透過精彩音樂表演，跟高鐵遊客們分享百年校慶的喜悅。

活動首先由弦樂團演奏《弦舞》樂聲登場，接著爵士樂團上場演奏經典爵士曲目，最後由合唱團帶來自行創作的百年校慶紀念歌《百嘉歡慶》、《璀璨百年》以及《百穗》等，在人潮熙來攘往的高鐵站內，吸引許多旅客駐留聆聽，最後更合唱一曲夾雜RAP的嘉大專屬生日快樂歌，引來滿堂采。