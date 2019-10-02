嘉義大學百年校慶 師生南下高鐵左營站「快閃」表演
嘉義大學80多名師生今現身高鐵左營站舉辦「快閃」表演，由人文藝術學院音樂系學生在半小時演出多首動聽大提琴、爵士樂及自行創作的合唱曲，學生還高舉印有校長艾群相片的「WANTED」尋人牌，要現場觀眾尋找人群中的校長，找到者就送上該校百年校慶限量獎品。
艾群表示，今年是嘉大創校百年紀念，請音樂系同學快閃，行政主管也南下共襄盛舉，希望廣邀民眾10月26日一起來參加嘉義大學校慶，一起慶祝百歲生日。
為迎接10月26日百年校慶及雙十國慶，校方自5月起就舉辦一連串校慶活動，該校師生今更總動員，到南部人潮匯集的左營高鐵站，希望透過精彩音樂表演，跟高鐵遊客們分享百年校慶的喜悅。
活動首先由弦樂團演奏《弦舞》樂聲登場，接著爵士樂團上場演奏經典爵士曲目，最後由合唱團帶來自行創作的百年校慶紀念歌《百嘉歡慶》、《璀璨百年》以及《百穗》等，在人潮熙來攘往的高鐵站內，吸引許多旅客駐留聆聽，最後更合唱一曲夾雜RAP的嘉大專屬生日快樂歌，引來滿堂采。
嘉義大學在2000年由嘉義技術學院（前身為嘉義農林學校）與嘉義師範學院合併，是台灣高等教育大學校院整合成功的首例，嘉農自1919年創校至今，最知名的就是該校棒球隊，其故事還曾拍成電影「KANO」。艾群說，嘉大帶著學生走出校外演出，也希望將該校永不放棄、堅持到底的精神傳遞到每個地方。
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