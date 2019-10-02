海釣好消息！布袋商港北堤開放海釣每人收費百元

2019-10-02 18:39 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣布袋商港建設成直航港，去年成為縣長選戰議題，布袋出身的立委蔡易餘受理釣客陳情，2月召集航港局、高雄港務分公司等單位及釣客代表，在布袋商港協調，達成規劃開放北堤做海釣區，發展觀光休閒共識，港務公司公告今天正式開放海釣，釣客開心有合法安心海釣去處了。

高雄港務分公司布袋管理處說，開放區域北防波堤內側以外西側，長度660公尺，開放時段周一到周五凌晨5點到晚間9點，委託布袋釣魚協會管理，協會雇管理人在場收費管理，每人收費百元，含意外保險及清潔費，釣客應遵守規定，穿救生衣及防滑鞋，9月25日試營運，每天約有10至50名釣客。

國內多處商港規劃合法海釣區，布袋港非首例； 蔡易餘與布袋議員蔡瑋傑2月曾透過臉書直播，宣布開放海釣好消息，參加協調會釣客代表拿手舉牌寫「我想要釣魚，還我垂釣區」，釣客說，沿海東石鄉及布袋鎮每年有數萬釣客，盼有合法海釣區，感謝蔡立委爭取合法海釣區。

蔡易餘說，他為釣友爭取釣魚樂土，發展在地商機，開放布袋商港北堤給釣友安全休閒環境，海洋是天然資源孕育布袋生命力，適度結合休閒，讓遊客揮釣桿試手氣，也讓在地商家增加遊客消費，創造雙贏，帶動經濟。