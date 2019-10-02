影／最強女力 全鄉少她就斷炊服務橫跨3縣市

2019-10-02 18:37 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣大埔鄉瓦斯配送員汪秀珍，是鄉內、周邊唯一配送員，她不僅可扛40公斤瓦斯上肩、爬3層樓，服務範圍還包括嘉義縣大埔、草山，台南市新化、高雄市那瑪夏，可稱為全國服務最廣瓦斯配送員，最遠行程每趟要1.5小時車程，她謙稱這是民生必需服務，幫大家送瓦斯並不覺得辛苦。

汪秀珍在大埔鄉從事瓦斯配送8年，每天最重要，也是唯一工作，就是接客戶電話，依瓦斯需求急迫性，安排時間配送瓦斯，因為大埔鄉剛好在嘉義縣、台南市、高雄市交界附近，配送範圍也橫跨三縣市，地方居民都稱她「大埔女力士」，沒有她就斷炊了。

「她太強了，還扛瓦斯爬3樓！」大埔鄉長吳明勳說，全鄉瓦斯都靠「阿珍」幫忙送，這份工作不僅勞力、辛苦，好幾次看她扛瓦斯進家門，或上釣魚平台，換裝瓦斯後連茶都沒時間喝，就立即上車幫其他住戶送瓦斯，而且幾乎全年無休，電話接通了、人就扛瓦斯來了。

48歲的汪秀珍說，大埔鄉原本就只有一家瓦斯家族共同經營行，8年前換新經營者與她兒子熟識，詢問是否方便找在地人送瓦斯，她平日在大埔採筍、務農，聽到這消息就自告奮勇說「阿母來做做看！」