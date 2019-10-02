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影／最強女力 全鄉少她就斷炊服務橫跨3縣市

2019-10-02 18:37聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義大埔鄉瓦斯配送員汪秀珍，是鄉內、周邊唯一配送員，她不僅可扛40公斤瓦斯上肩、爬3層樓，服務範圍還包括嘉義縣大埔、草山，台南市新化、高雄市那瑪夏，可稱為全國服務最廣瓦斯配送員，最遠行程每趟要1.5小時車程，她謙稱這是民生必需服務，幫大家送瓦斯並不覺得辛苦。

汪秀珍在大埔鄉從事瓦斯配送8年，每天最重要，也是唯一工作，就是接客戶電話，依瓦斯需求急迫性，安排時間配送瓦斯，因為大埔鄉剛好在嘉義縣、台南市、高雄市交界附近，配送範圍也橫跨三縣市，地方居民都稱她「大埔女力士」，沒有她就斷炊了。

「她太強了，還扛瓦斯爬3樓！」大埔鄉長吳明勳說，全鄉瓦斯都靠「阿珍」幫忙送，這份工作不僅勞力、辛苦，好幾次看她扛瓦斯進家門，或上釣魚平台，換裝瓦斯後連茶都沒時間喝，就立即上車幫其他住戶送瓦斯，而且幾乎全年無休，電話接通了、人就扛瓦斯來了。

48歲的汪秀珍說，大埔鄉原本就只有一家瓦斯家族共同經營行，8年前換新經營者與她兒子熟識，詢問是否方便找在地人送瓦斯，她平日在大埔採筍、務農，聽到這消息就自告奮勇說「阿母來做做看！」

她說，因為長期務農、做粗工，瓦斯上肩、搬運只要掌握技巧，就算要送1支百公斤工業瓦斯，她也覺得「還好」，冬天最忙時，曾1個月配送600支瓦斯，若忙不過來鄰居也會幫忙，重點是安排好時程即時送達，避免用戶來不及煮飯餓肚子。

汪秀珍是大埔鄉內、周邊唯一配送員，可扛40公斤瓦斯上肩，全鄉少她就斷炊了。記者卜...
汪秀珍是大埔鄉內、周邊唯一配送員，可扛40公斤瓦斯上肩，全鄉少她就斷炊了。記者卜敏正／攝影
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大埔嘉義

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