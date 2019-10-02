台南西拉雅夜祭地圖首上線 網友轉傳「好想去」

2019-10-02 17:59 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南市文化資產管理處今年首度製作西拉雅夜祭線上地圖，整合國定民俗「東山吉貝耍阿立母夜祭」、市定民俗「大內頭社太祖夜祭」以及白河六重溪夜祭、官田番仔田夜祭等活動資訊進行網路推播，甫上線就吸引萬名網友閱覽，回響熱烈，網友在臉書分享之餘也表達「好想去」的心情。

文資處為推廣西拉雅文化，並配合今年首屆的民俗走讀「南方鄉野祭」，也推出「東山吉貝耍孝海祭」走讀活動，帶領民眾體驗在地獨有的重要祭典。

現代的西拉雅夜祭，其最大含意是答謝部落神靈一年來的眷顧，子民以拜全豬致上最高敬禮，並以莊嚴神聖的「牽曲」吟唱歌舞獻給祖靈。歷經10年來文化尋根的本土運動興起，西拉雅夜祭已成為台灣重要民俗活動，透過夜祭的舉辦，不僅達到文化復振的目的，也進一步將文化傳統予以發揚延續。

今年的東山吉貝耍夜祭今晚登場，孝海祭則緊接隔天舉行，為讓民眾在走訪吉貝耍部落前，對西拉雅族文化有所認識，文資處先於9月22日邀請長期致力推廣西拉雅文化的段洪坤老師進行講座，孝海祭當日並由段老師親自帶領走讀，讓民眾參與祭典儀式，體驗西拉雅族的傳統風貌，認識吉貝耍部落特別的孝海祭。

即將登場的孝海祭將在明(3)日約下午1時30分在大公廨西南方約500公尺的農路舉辦，由族人擔飯菜祭拜遠古渡海來台卻歿於海上的先人，再由祭司請神、請靈，婦女並圍繞在祭壇旁吟唱古調牽曲，一直到點收飯菜，整個孝海祭儀式約一個半小時結束。

今年孝海祭中特別進行一項傳統慰靈儀式，是吉貝耍特有撫慰亡者的儀式，由家中守喪未滿一年或剛滿一年的族人，請亡靈至孝海祭現場旁200公尺祭場，由祭司進行祈福慰靈，讓亡者及家屬得到祖靈的撫慰。