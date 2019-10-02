親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

韓國瑜民調下滑 台師大教授：國民黨浪子該回頭了

親民黨若不給門票選總統 王金平：上天不讓我選

台南西拉雅夜祭地圖首上線 網友轉傳「好想去」

2019-10-02 17:59聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

台南市文化資產管理處今年首度製作西拉雅夜祭線上地圖，整合國定民俗「東山吉貝耍阿立母夜祭」、市定民俗「大內頭社太祖夜祭」以及白河六重溪夜祭、官田番仔田夜祭等活動資訊進行網路推播，甫上線就吸引萬名網友閱覽，回響熱烈，網友在臉書分享之餘也表達「好想去」的心情。

文資處為推廣西拉雅文化，並配合今年首屆的民俗走讀「南方鄉野祭」，也推出「東山吉貝耍孝海祭」走讀活動，帶領民眾體驗在地獨有的重要祭典。

現代的西拉雅夜祭，其最大含意是答謝部落神靈一年來的眷顧，子民以拜全豬致上最高敬禮，並以莊嚴神聖的「牽曲」吟唱歌舞獻給祖靈。歷經10年來文化尋根的本土運動興起，西拉雅夜祭已成為台灣重要民俗活動，透過夜祭的舉辦，不僅達到文化復振的目的，也進一步將文化傳統予以發揚延續。

今年的東山吉貝耍夜祭今晚登場，孝海祭則緊接隔天舉行，為讓民眾在走訪吉貝耍部落前，對西拉雅族文化有所認識，文資處先於9月22日邀請長期致力推廣西拉雅文化的段洪坤老師進行講座，孝海祭當日並由段老師親自帶領走讀，讓民眾參與祭典儀式，體驗西拉雅族的傳統風貌，認識吉貝耍部落特別的孝海祭。

即將登場的孝海祭將在明(3)日約下午1時30分在大公廨西南方約500公尺的農路舉辦，由族人擔飯菜祭拜遠古渡海來台卻歿於海上的先人，再由祭司請神、請靈，婦女並圍繞在祭壇旁吟唱古調牽曲，一直到點收飯菜，整個孝海祭儀式約一個半小時結束。

今年孝海祭中特別進行一項傳統慰靈儀式，是吉貝耍特有撫慰亡者的儀式，由家中守喪未滿一年或剛滿一年的族人，請亡靈至孝海祭現場旁200公尺祭場，由祭司進行祈福慰靈，讓亡者及家屬得到祖靈的撫慰。

今年「南方鄉野祭」隨著台南不同地區的歲時祭儀，帶領民眾走入鄉野，認識不同文化的祭典，其中「吉貝耍孝海祭」展現西拉雅族緬懷祖先的傳統信仰，和慎終追遠的普世情感。今年所介紹的一季一祭，從「六甲大丘三角頭請佛踅庄」、「太陽公生及九豬十六羊祭品」、「安平鎮城隍廟公普」，隨著「吉貝耍孝海祭」的結束，也宣告本年度「南方鄉野祭」圓滿落幕。

台南市文化資產管理處今年首度製作西拉雅夜祭線上地圖。
台南市文化資產管理處今年首度製作西拉雅夜祭線上地圖。
分享

西拉雅族

相關新聞

台南兩大國際級溼地尋寶 學童驚喜：4種紅樹林同框

2019-10-02 16:25

南方澳大橋與阿里山鄉石鼓盤大橋類似 鄉長：怕怕

2019-10-02 15:42

射擊金牌劉宛渝「一擊射日」 拍照行銷嘉市

2019-10-02 18:32

「為你心跳、為你祈禱」 動感小歌后為植物人公益表演

2019-10-02 17:57

影╱好吃菱角這樣挑！全台產量第一台南官田菱角上市

2019-10-02 15:55

服務處主任收錢幫違章工廠？ 南市議長：報導不實

2019-10-02 14:22

重陽敬老 歸仁分局向同仁父母獻上祝福

2019-10-02 13:49

暖心里長援助罹癌困苦阿婆感動洗腎寡婦捐重陽敬老金

2019-10-02 13:44

雲43線路面老舊破損嚴重 雲林縣府爭取前瞻5百萬改善

2019-10-02 13:29

嘉義郵局首創 物流車優惠價送偏鄉學校營養午餐食材

2019-10-02 12:51

到院前心肺功能停止患者 雲林縣今年有13人康復出院

2019-10-02 12:46

韓國瑜預算被K 台南藍議員隔岸救火：不能放韓一馬嗎

2019-10-02 12:33

台中騎機車自撞今年奪15命 警教「三況」躲死神

2019-10-02 12:30

延宕逾20年 這條路的瓶頸終於要拓寬了

2019-10-02 12:28

嘉縣菁埔貓世界彩繪牆褪色 在地畫家盼能重新繪製

2019-10-02 12:26

張麗善勘查危險等級臺西N13橋 盼中央挹注地方橋樑維修

2019-10-02 12:23

勤教不是績效檢討 分局長請車禍調解達人為基層上課

2019-10-02 09:57

台南長榮地下道全線封閉一年 改道資訊看這裡

2019-10-02 09:15

新港彩椒副產品 一整年都能吃

2019-10-01 23:43

雲縣啟動第2預備金 防非洲豬瘟

2019-10-01 23:40

都發處長就任 黃敏惠小內閣到齊

2019-10-01 23:39

67年斗南派出所 將遷入警分局

2019-10-01 23:37

台南「熱心愛國市民」捐大小國旗 議員快閃分送秒殺

2019-10-01 22:40

台南仁德有4位百歲人瑞 區長前往訪視老人家興奮

2019-10-01 22:34

台電施作台南七股高壓電塔 居民抗議：拆電塔改地下化

2019-10-01 19:12

新人看過來！10元入園阿里山森林拍婚紗

2019-10-01 17:32

跨港大橋斷裂 嘉義阿里山石鼓盤大橋橋型類似

2019-10-01 17:17

雲林兩百多座橋梁待修評鑑吊車尾 缺錢是主因

2019-10-01 17:00

百歳人瑞產婆的人生歷練 「女人要有一技之長」

2019-10-01 16:15

南方澳大橋斷民眾怕怕 台南加強檢修橋梁

2019-10-01 15:28

精神復健者水耕無毒蔬菜首次走進牛排館 大獲好評

2019-10-01 13:46

夯！雲林追懸日賞芒花 一覽秋天美景

2019-10-01 13:33

台南小黃公車服務範圍再擴大 新增左鎮關廟龍崎

2019-10-01 12:55

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

台南長榮地下道全線封閉一年 改道資訊看這裡

2019-10-02 09:15

桃園補助汰換冰箱冷氣A好康 剩下最後30天趕快申辦

2019-10-01 19:36

高市社局長答覆議員質詢：五月天演唱會 沒用氣爆善款

2019-10-02 12:33

新竹男甲溝炎復發13年拔9次指甲 走起路來痛不欲生

2019-10-02 12:30

祖父母帶孫補助2千5保母補助6千 陳麗娜：合理嗎？

2019-10-02 13:33

民眾發動罷免連署 高市議員黃捷：尊重公民權利

2019-10-02 11:55

北捷票價擬新優惠 搭愈多回饋愈多 月搭逾40次可能打7折

2019-10-01 23:46

關原加油站整修 車沒油了 中橫2個月30幾件

2019-10-01 23:53

台中騎機車自撞今年奪15命 警教「三況」躲死神

2019-10-02 12:30

影／吃飯配屎味、用豬糞水30年 受害村庄怒吼不忍了

2019-10-02 13:26

基隆暖江橋像蹺蹺板？ 民眾憂重演南方澳跨港大橋悲劇

2019-10-02 11:37

鹿港天后宮獲文化部核定 升格為國定古蹟

2019-10-01 19:33

來對獎！公車上下車刷卡抽獎 8月得獎卡號出爐

2019-10-02 09:12

台南綠營內鬨議長退市府預算 黃偉哲：真的不能算我的

2019-10-02 13:59

華映大量解雇1900人 鄭文燦籲大同負連帶責任

2019-10-02 11:18

北市民權大橋下陷30公分 李明賢：應動用二備金「救命」

2019-10-02 11:30

改善淡水台2線壅塞 交通優化措施本月已上路

2019-10-02 11:25

廁所驚爆用重組衛生紙 北捷：應屬個案

2019-10-01 23:42

快儲水！ 板橋樹林這10里將停水達23小時

2019-10-02 17:05

彰縣大村鄉水溝加蓋拖半年 卡在舊堤岸

2019-10-02 00:05

總統府等級！台南山上水道博物館也可看到這項工藝之美

2019-10-02 08:51

韓國瑜預算被K 台南藍議員隔岸救火：不能放韓一馬嗎

2019-10-02 12:33

淡海輕軌墩柱變房產廣告柱 捷運公司：12月再招商

2019-10-01 22:06

南方澳大橋與阿里山鄉石鼓盤大橋類似 鄉長：怕怕

2019-10-02 15:42

影╱雙層巴士首次到屏東 因為太熱還得「戴斗笠」！

2019-10-02 15:43

延宕逾20年 這條路的瓶頸終於要拓寬了

2019-10-02 12:28

北農常董遭爆強占市場精華位 柯文哲批：魚肉鄉民

2019-10-02 11:45

不騎鐵馬改搭淡海輕軌 寶可夢阿伯：搭車抓寶還可孵蛋

2019-10-02 14:42

交通新制上路 高市電動自行車違規最多

2019-10-02 12:27

1.6噸休旅車卡太原地下道 2猛警推15米上坡脫困

2019-10-02 11:40

車禍鑑定每案收3000元 北市議員批搶發車禍財

2019-10-01 19:11

台電施作台南七股高壓電塔 居民抗議：拆電塔改地下化

2019-10-01 19:12

眷村好菜上桌！桃園食神媽媽週六邀你開飯

2019-10-02 13:24

到院前心肺功能停止患者 雲林縣今年有13人康復出院

2019-10-02 12:46

名單曝光 新北16座特殊橋樑一周內檢視完畢

2019-10-02 10:51

增加近109大坪數 新瑞芳圖書館還有挑高6米5廣場

2019-10-01 19:48

北捷全線覆蓋無線網路？ 北捷：短時間內沒辦法提供

2019-10-01 20:25

男子心肺功能停止昏倒 同事CPR消防員接手並送醫救回命

2019-10-02 09:04

「老兵召集令」號角響起 首日老兵熱情回金參與

2019-10-01 19:12

一生必遊一次！高美濕地生態導覽夯 中市府再加辦3場次

2019-10-01 16:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top