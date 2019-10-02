「為你心跳、為你祈禱」 動感小歌后為植物人公益表演

2019-10-02 17:57 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



嘉義國中二年級學生張家瑜是民視「台灣那麼旺」歌唱比賽過關盟主，今天來訪創世基金會嘉義分院，逐一探訪植物人院民，並現場獻唱多首動感歌曲，她說，第一次近距離為植物人表演，是很不同的體驗，也覺得很開心，希望透過自己的力量，「傳遞愛的訊息」。

「我為你心跳，為你祈禱，因為愛讓我們都遇到...」張家瑜有「動感小歌后」之稱，今天在植物人床邊，唱跳著多首歌舞，雖然植物人沒辦法移動，她仍努力表演，感動在場所有人，也在她的粉絲團直播，讓更多人關心植物人。

張家瑜說，以前有去過安養院等地，但沒有接觸過植物人，能夠為他們表演很開心，也特別挑選動感和輕快的歌曲，希望讓他們心情放鬆。

創世嘉義分院長蕭伃雯說，今天很榮幸能請到家瑜，雖然還是國中生，但分院有3位女生也是國中受傷，讓人生停格，也是告訴大家，做善事從小就開始，培養做公益的行動。

嘉義分院將於11月16日中午在鈺通大飯店辦理「愛及食」公益餐會，張家瑜也將擔任愛心大使，號召粉絲參與公益餐會，活動當天張家瑜也會到場表演。奧斯卡演藝關懷協會理事長鄭綺瑳今天也到場支持，也將公益主持餐會，延續去年的愛心。

嘉義分院說，目前安養22位植物人、到宅服務105個家庭，公益餐券每張1000元，每桌10000元。歡迎各企業、團體、善士踴躍支持，相約做愛心，轉贈餐券給弱勢家庭。愛及食專線：（05）2320578，畫撥帳號31408989（戶名：創世基金會），詳情可搜尋「創世基金會嘉義院」臉書粉絲專頁