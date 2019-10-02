親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

韓國瑜民調下滑 台師大教授：國民黨浪子該回頭了

親民黨若不給門票選總統 王金平：上天不讓我選

雲林秋行軍蟲疫情擴散 危害面積1週增百公頃

2019-10-02 18:12中央社 雲林縣2日電

近日逢青割、硬質等飼料玉米幼株生長期，短短一週內，雲林縣府通報秋行軍蟲危害面積爆增100多頃，為有效防疫，雲林縣府縮短作業流程，爭取48小時內完成確診投藥。

根據雲林縣動植物防疫所統計，累計到昨天通報有262案、面積212公頃，區域集中在麥寮、台西、東勢、四湖和水林等鄉鎮，危害作物以硬質玉米、青割玉米為主。

雲林縣動植物防疫所技正鄭安國今天指出，上週即預警逢青割、硬質等飼料玉米生長期，所以整合通報平台，簡化第一線作業流程，每天至少有4組、12人現場會勘、診斷，盡量在48小時內完成確診並投藥，達到有效疫情防治。

雲林縣長張麗善9月26日宣布動支第二預備金，啟動防治資材補助經費新台幣100萬元，協助農民購藥防治，也建請中央啟動全面防疫，請農民提高警覺。

雲林縣動植物防疫所呼籲農民執行化學防治時，輪流使用不同作用機制農藥，以免產生抗藥性。

農委會防檢局植物防疫組組長陳宏伯說，目前秋行軍蟲的防疫仍處第二階段，9月上旬到中旬是玉米新栽種期，目前正是秋行軍蟲愛吃的幼株，防疫重點仍請農民加強巡視，發現後儘速通報，就會進行強制施藥，以有效控制疫情。

防檢局說明，目前是第二階段強制施藥，依通報、現勘、列管防治等步驟進行，防治藥劑與第一次施藥工資，均由政府經費支應，防治藥劑費用補助最多可達4次。

農民秋行軍蟲疫情

相關新聞

南方澳大橋與阿里山鄉石鼓盤大橋類似 鄉長：怕怕

2019-10-02 15:42

台南西拉雅夜祭地圖首上線 網友轉傳「好想去」

2019-10-02 17:59

「為你心跳、為你祈禱」 動感小歌后為植物人公益表演

2019-10-02 17:57

影╱好吃菱角這樣挑！全台產量第一台南官田菱角上市

2019-10-02 15:55

服務處主任收錢幫違章工廠？ 南市議長：報導不實

2019-10-02 14:22

重陽敬老 歸仁分局向同仁父母獻上祝福

2019-10-02 13:49

暖心里長援助罹癌困苦阿婆感動洗腎寡婦捐重陽敬老金

2019-10-02 13:44

雲43線路面老舊破損嚴重 雲林縣府爭取前瞻5百萬改善

2019-10-02 13:29

嘉義郵局首創 物流車優惠價送偏鄉學校營養午餐食材

2019-10-02 12:51

到院前心肺功能停止患者 雲林縣今年有13人康復出院

2019-10-02 12:46

韓國瑜預算被K 台南藍議員隔岸救火：不能放韓一馬嗎

2019-10-02 12:33

台中騎機車自撞今年奪15命 警教「三況」躲死神

2019-10-02 12:30

延宕逾20年 這條路的瓶頸終於要拓寬了

2019-10-02 12:28

嘉縣菁埔貓世界彩繪牆褪色 在地畫家盼能重新繪製

2019-10-02 12:26

張麗善勘查危險等級臺西N13橋 盼中央挹注地方橋樑維修

2019-10-02 12:23

勤教不是績效檢討 分局長請車禍調解達人為基層上課

2019-10-02 09:57

台南長榮地下道全線封閉一年 改道資訊看這裡

2019-10-02 09:15

新港彩椒副產品 一整年都能吃

2019-10-01 23:43

雲縣啟動第2預備金 防非洲豬瘟

2019-10-01 23:40

都發處長就任 黃敏惠小內閣到齊

2019-10-01 23:39

67年斗南派出所 將遷入警分局

2019-10-01 23:37

台南「熱心愛國市民」捐大小國旗 議員快閃分送秒殺

2019-10-01 22:40

台南仁德有4位百歲人瑞 區長前往訪視老人家興奮

2019-10-01 22:34

台電施作台南七股高壓電塔 居民抗議：拆電塔改地下化

2019-10-01 19:12

新人看過來！10元入園阿里山森林拍婚紗

2019-10-01 17:32

跨港大橋斷裂 嘉義阿里山石鼓盤大橋橋型類似

2019-10-01 17:17

雲林兩百多座橋梁待修評鑑吊車尾 缺錢是主因

2019-10-01 17:00

百歳人瑞產婆的人生歷練 「女人要有一技之長」

2019-10-01 16:15

南方澳大橋斷民眾怕怕 台南加強檢修橋梁

2019-10-01 15:28

精神復健者水耕無毒蔬菜首次走進牛排館 大獲好評

2019-10-01 13:46

夯！雲林追懸日賞芒花 一覽秋天美景

2019-10-01 13:33

台南小黃公車服務範圍再擴大 新增左鎮關廟龍崎

2019-10-01 12:55

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

台南長榮地下道全線封閉一年 改道資訊看這裡

2019-10-02 09:15

桃園補助汰換冰箱冷氣A好康 剩下最後30天趕快申辦

2019-10-01 19:36

高市社局長答覆議員質詢：五月天演唱會 沒用氣爆善款

2019-10-02 12:33

新竹男甲溝炎復發13年拔9次指甲 走起路來痛不欲生

2019-10-02 12:30

祖父母帶孫補助2千5保母補助6千 陳麗娜：合理嗎？

2019-10-02 13:33

民眾發動罷免連署 高市議員黃捷：尊重公民權利

2019-10-02 11:55

北捷票價擬新優惠 搭愈多回饋愈多 月搭逾40次可能打7折

2019-10-01 23:46

關原加油站整修 車沒油了 中橫2個月30幾件

2019-10-01 23:53

台中騎機車自撞今年奪15命 警教「三況」躲死神

2019-10-02 12:30

影／吃飯配屎味、用豬糞水30年 受害村庄怒吼不忍了

2019-10-02 13:26

基隆暖江橋像蹺蹺板？ 民眾憂重演南方澳跨港大橋悲劇

2019-10-02 11:37

鹿港天后宮獲文化部核定 升格為國定古蹟

2019-10-01 19:33

來對獎！公車上下車刷卡抽獎 8月得獎卡號出爐

2019-10-02 09:12

台南綠營內鬨議長退市府預算 黃偉哲：真的不能算我的

2019-10-02 13:59

華映大量解雇1900人 鄭文燦籲大同負連帶責任

2019-10-02 11:18

北市民權大橋下陷30公分 李明賢：應動用二備金「救命」

2019-10-02 11:30

改善淡水台2線壅塞 交通優化措施本月已上路

2019-10-02 11:25

廁所驚爆用重組衛生紙 北捷：應屬個案

2019-10-01 23:42

快儲水！ 板橋樹林這10里將停水達23小時

2019-10-02 17:05

彰縣大村鄉水溝加蓋拖半年 卡在舊堤岸

2019-10-02 00:05

總統府等級！台南山上水道博物館也可看到這項工藝之美

2019-10-02 08:51

韓國瑜預算被K 台南藍議員隔岸救火：不能放韓一馬嗎

2019-10-02 12:33

淡海輕軌墩柱變房產廣告柱 捷運公司：12月再招商

2019-10-01 22:06

南方澳大橋與阿里山鄉石鼓盤大橋類似 鄉長：怕怕

2019-10-02 15:42

影╱雙層巴士首次到屏東 因為太熱還得「戴斗笠」！

2019-10-02 15:43

延宕逾20年 這條路的瓶頸終於要拓寬了

2019-10-02 12:28

北農常董遭爆強占市場精華位 柯文哲批：魚肉鄉民

2019-10-02 11:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top