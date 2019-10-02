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台南兩大國際級溼地尋寶 學童驚喜：4種紅樹林同框

2019-10-02 16:25聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南大學附小彩虹斑馬志工隊配合南大教育學院大學社會責任計畫（USR），協同七股區三股國小辦理溼地主題探索課程，一早兩校42位師生來到七股第三賞鳥亭觀察水鳥，接著到北門雙春近距離觀察紅樹林生態，學生說，好像在溼地冒險一樣，好玩又刺激。

隨著東北季風吹起，冬候鳥陸續抵台，停棲在曾文溪口國際級溼地。台江國家保育巡守員李明華表示，已經有16隻黑面琵鷺來曾文溪口度冬。南大附小指導老師陳怡均表示，沿海溼地提供豐富的食物來源，是候鳥遷徙的能量補充站，也是鳥類的天堂。南大附小學生劉芷伊說，第一次使用單筒望遠鏡賞鳥就看到五隻青足鷸，灰綠色的雙腳，靈巧的追捕著魚群，模樣真可愛。

三股國小校長許志彰表示，北門雙春紅樹林觀察區鋪設棧道，是近距離觀察紅樹林的最佳場域。三股國小學生胡乃云說，海茄苳的呼吸根好像許多根竹筷子插在泥灘中，原來植物的根也可能往天空長呢！南大附小學生林汝真也說，一次能同時看到4種紅樹林真是太酷了，紅海欖有很多支持根，就像八爪章魚一樣牢牢的抓住泥土。

南大附小校長許誌庭指出，台南有曾文溪口和四草兩處國際級溼地，是最佳環境及生命教育場域，學童除了認識愛護土地的重要性，更懂得尊重生命、與之共處，呼應108課綱中「自發、互動、共好」的願景。

南大附小彩虹斑馬志工隊配合南大教育學院大學社會責任計畫（USR），協同七股區三股...
南大附小彩虹斑馬志工隊配合南大教育學院大學社會責任計畫（USR），協同七股區三股國小前往探索溼地主題課程，認識4種紅樹林。圖／南大附小提供
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南大附小彩虹斑馬志工隊配合南大教育學院大學社會責任計畫（USR），協同七股區三股...
南大附小彩虹斑馬志工隊配合南大教育學院大學社會責任計畫（USR），協同七股區三股國小前往探索溼地主題課程，認識4種紅樹林。圖／南大附小提供
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南大附小彩虹斑馬志工隊配合南大教育學院大學社會責任計畫（USR），協同七股區三股國小前往探索溼地主題課程，認識4種紅樹林。圖／南大附小提供
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南大附小彩虹斑馬志工隊配合南大教育學院大學社會責任計畫（USR），協同七股區三股...
南大附小彩虹斑馬志工隊配合南大教育學院大學社會責任計畫（USR），協同七股區三股國小前往探索溼地主題課程，認識4種紅樹林。圖／南大附小提供
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紅樹林賞鳥北門

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