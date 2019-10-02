影╱好吃菱角這樣挑！全台產量第一台南官田菱角上市

2019-10-02 15:55 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南官田是菱角故鄉，9月以後進入菱角產季，官田區農會菱角集貨站開張後，農民開始載著剛採收的菱角前來交貨，今年前二期花受到大雨影響產量銳減，目前東西庄集貨站每天交貨量約只有1公噸左右，因產量減少，台北市場批發價來到每公斤80元以上，換算下來每台斤逼近50元，收購價格也提高，但農民說產量減少太多，還是賺不到什麼錢。

在官田區東西庄葫蘆埤一帶，菱角田相當集中，官田區農會推動菱角的共同運銷作業，配合菱角產季開辦，設立菱角集貨站，收受農民現採的菱角，再由大貨車送往台北農產運銷公司批發。菱角集貨站上周開張，也宣告告菱角產產季正式展開。

前官田區長陳成文經營菱角產業30多年，也打出自有品牌，他表示，農產品一定要分級產業才能有出路，菱角也一樣，菱角要如何分級？農民採收來的菱角送到集貨站後，先倒入大水桶中，再依浮在水面的高低分級三級，空殼或成熟度不夠的菱角會浮起來，反之越重的就沈在水底，再依續撈起後依照不同等級的菱角秤重紀錄，完成收貨的程序，鼓勵農民顧好菱角品質。

官田區農會指出，原本預期今年暖冬，菱角可提前半個月在9月底前上市，但一、二期花被大雨打落，結果期不佳，產季又延後因此進入10月後，才陸續有菱角上市，但目前菱角產量還少，價格居高，看後續產量若增加，價格也會隨之調整，依往年的經驗，菱角約維持在每台斤30幾元，農民還是會有一定的收益。