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落實分級醫療 成醫成立成杏醫聯盟

2019-10-02 15:27中央社 台南2日電

落實分級醫療，成大醫院今天宣布成立「成杏醫聯盟」；這個聯盟以成大醫院為主體，和台南逾700家基層診所結盟合作，擴大雙向轉診，守護民眾健康。

成大醫院院長沈孟儒今天在成大醫院門診大樓宣布成立「成杏醫聯盟」，讓基層醫師掌握即時醫療資訊及病情動向，以利病人轉診；聯盟也將提供免費的專業教育訓練，拉近成大醫院和基層診所的距離。

成大醫院發言人楊宜青表示，在健保雲端醫療資訊未建立前，成醫就在官網建立「轉診院所專用平台」，使轉診病人就醫資訊即時提供給轉診院所作為診療參考，院所只要申請帳號密碼，就可透過平台查詢病人的檢驗檢查報告，目前已有374家醫療院所使用平台。

成醫希望透過「成杏醫聯盟」擴大合作服務，這個聯盟以成大醫院為主體，和台南逾700家基層診所合作，落實分級醫療、雙向轉診的政策；除對住院的急性後期病人轉至急性後期的承作醫院外，也將依病人的特性及家庭照護需求，進行出院準備服務及轉銜長照2.0等資源，必要時更可垂直整合到社區醫院或基層診所。

在門診上，聯盟積極推展將慢性、穩定及行動不便的病人下轉到基層診所，或由基層診所進行居家醫療，成大醫院也設置個管師、居家及安寧居家護理師等，負責轉診病人的後續照護及追蹤管理，提升雙向轉診的醫療品質。

成大醫院統計，成醫民國106年轉出病人超過9成到區域醫院，107年起配合分級醫療政策，轉出到地區醫院和基層診所比率逐漸增加，108年平均每月轉到基層診所近1500件。

108年8月起，成醫再增加轉診醫師的簡訊傳呼，當診所轉診病人到成大醫院掛號（門診、急診或住院），會立即簡訊通知轉出診所的醫師；成大醫院開立轉出單轉出病人到診所，診所醫師也能立刻接收到簡訊，並可到轉診平台查詢轉診病人就醫資訊，讓病人在基層安心就醫。

成大醫院醫師健保

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