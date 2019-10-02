暖心里長援助罹癌困苦阿婆感動洗腎寡婦捐重陽敬老金

2019-10-02 13:44 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣朴子市76歲罹癌阿婆「阿麗」，長子8年前去世，次子一周前中風住院，她辭臨時工作到朴子醫院照顧，文化里長楊石旭將「阿麗」困境貼臉書，許多善心網友捐助；有名獨居「白媽媽」丈夫4年前往生， 每周洗腎3天 ，儘管日子不好過，得知「阿麗」故事，從剛領取重陽敬老金紅包，抽出千元給里長，要里長轉送，里長感動不已。

楊石旭說，朴子醫院後棟病房長廊，每天一早可看到身影瘦弱「阿麗」，步履蹣跚低頭往長廊盡頭走去，再搭電梯到5樓病房照顧中風兒子，醫護人員及病患家屬對她不陌生，「阿麗」3年前被診斷罹癌，一度考慮家境困難放棄治療，但因小兒子長期體弱多病，鼓起勇氣接受治療，並以為最壞狀況已過。

奈何命運作弄人，小兒子一周前中風住院，原本在自助餐廳打工的「阿麗」只好辭職，幫兒子復健，經濟陷入困頓，楊石旭除幫她申請急難救助，尋求各界資助，市民代表黃陳伯蓮捐2000元。

「阿麗」感激哽咽說「兒子是我唯一寄託，即使丟這條老命，我也一定要讓兒子重新站起來，迎接新生命！」；楊石旭說，「阿麗」不符低收入戶資格，收到各界捐助2、3萬元善款，將轉交她度難關。

讓楊石旭感動的是，獨居「白媽媽」丈夫4年前往生， 每周洗腎3天 ，得知「阿麗」悲慘故事，從剛領取重陽敬老金拿千元給他轉送，千元是白媽媽一周買菜錢，因此他善意騙說「捐阿麗千元，我直接拿去就好，妳把千元鈔收好」，白媽媽說「日子雖苦，但有人比我更苦，所以我選擇施！」