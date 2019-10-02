嘉義郵局首創 物流車優惠價送偏鄉學校營養午餐食材

2019-10-02 12:51 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣政府為提升偏鄉學校營養午餐食材供應品質，與中華郵政嘉義郵局合作，透過郵局物流車載送大埔國中小等4所偏鄉學校營養午餐食材，確保食材安全與新鮮，運送費則以國內大宗包裹郵資優惠。

嘉義縣長翁章梁表示，今年初陪同交通部長林佳龍到山區，視察空拍機送血清、郵務，順道看郵政代辦所業務，眾人閒聊過程提出這個創新作法「郵局配送車能否送營養午餐食材？」

「感謝中華郵政！」他說，偏遠山區學校距離遠、交通不便、運送成本高，甚至常面臨道路土石坍方等災害因素致午餐食材運送困難，食材供應品質也可能受影響。年初責成教育處研擬對策，並媒合中華郵政協助，突破運送問題，完成這不可能的任務。

嘉義郵局局長吳信陵表示，郵局這項運送服務是不計成本，完全以服務偏鄉為最高準則，每周協助配送食材2次，供應商將食材分裝、封裝好後，上午7點前送至嘉義郵局，再由郵局派車分送大埔國中小，山美、新美和茶山3所學校，則送至當地郵政代辦所再轉到學校。

嘉義縣教育處表示，這次偏鄉營養午餐配送共規畫2條運送路線，包括阿里山北線，包括太和、仁和、來吉及豐山實驗學校等四所學校；及阿里山南線的山美、新美、茶山及大埔國中小等4所學校，嘉義郵局負責配送阿里山南線， 北線為另一業者承辦，讓學童們享受安全又新鮮的美味午餐，完全與平地接軌，享用3章1Q國產可溯源食材。