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嘉義郵局首創 物流車優惠價送偏鄉學校營養午餐食材

2019-10-02 12:51聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義縣政府為提升偏鄉學校營養午餐食材供應品質，與中華郵政嘉義郵局合作，透過郵局物流車載送大埔國中小等4所偏鄉學校營養午餐食材，確保食材安全與新鮮，運送費則以國內大宗包裹郵資優惠。

嘉義縣長翁章梁表示，今年初陪同交通部長林佳龍到山區，視察空拍機送血清、郵務，順道看郵政代辦所業務，眾人閒聊過程提出這個創新作法「郵局配送車能否送營養午餐食材？」

「感謝中華郵政！」他說，偏遠山區學校距離遠、交通不便、運送成本高，甚至常面臨道路土石坍方等災害因素致午餐食材運送困難，食材供應品質也可能受影響。年初責成教育處研擬對策，並媒合中華郵政協助，突破運送問題，完成這不可能的任務。

嘉義郵局局長吳信陵表示，郵局這項運送服務是不計成本，完全以服務偏鄉為最高準則，每周協助配送食材2次，供應商將食材分裝、封裝好後，上午7點前送至嘉義郵局，再由郵局派車分送大埔國中小，山美、新美和茶山3所學校，則送至當地郵政代辦所再轉到學校。

嘉義縣教育處表示，這次偏鄉營養午餐配送共規畫2條運送路線，包括阿里山北線，包括太和、仁和、來吉及豐山實驗學校等四所學校；及阿里山南線的山美、新美、茶山及大埔國中小等4所學校，嘉義郵局負責配送阿里山南線， 北線為另一業者承辦，讓學童們享受安全又新鮮的美味午餐，完全與平地接軌，享用3章1Q國產可溯源食材。

大埔國中小校長林子欽表示，學校營養午餐費由鄉公所協助，但受少子化影響， 營養午餐團膳費逐漸減少，但基本交通運費卻無法減少，學校每年都透支、承辦業者也不太願意接手，建議校方將配送費另外計算，感謝縣府提供協助，現在由中華郵政公司協助營養午餐食材配送，讓學校營養午餐品質更高，學生也吃得更好。

嘉義縣長翁章梁（右四起）頒發感謝狀，給嘉義郵局局長吳信陵。記者卜敏正／攝影
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郵務士強調，每趟上山約1.5小時。記者卜敏正／攝影
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翁章梁陪學生吃營養午餐。記者卜敏正／攝影
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嘉義縣長翁章梁，嘉義郵局局長吳信陵，今天到大埔國中小參加學校午餐運送記者會。記者...
嘉義縣長翁章梁，嘉義郵局局長吳信陵，今天到大埔國中小參加學校午餐運送記者會。記者卜敏正／攝影
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營養午餐郵局嘉義

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