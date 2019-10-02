到院前心肺功能停止患者 雲林縣今年有13人康復出院

2019-10-02 12:46 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



為提高救護患者存活率，雲林縣消防局睽違多年，舉辦救護技術員到縣內各急救責任醫院實習受訓，340名救護技術員分梯受訓，強化到院前緊急救護技能，希望能將縣內到院前心肺功能停止的患者存活率從20.7%再向上提升。

救護技術員是民眾遭遇緊急傷病時的第一道防線，除了平日的各種訓練，與醫院緊密結合，更能夠提高存活率，雲林縣消防局緊急救護科長林進龍表示，消防局10幾年前曾與醫院合作，讓救護員到醫院實習受訓，當時全縣僅有一百多名救護員，執行容易，現已增加到300多人，受限人數，才會睽違多年再度舉辦。

林進龍表示，救護技術員到醫院學習靜脈輸液，當遇到重大創傷，低血糖患者可以即時接受輸送生理食鹽水或葡萄糖水協助，並了解醫院各種疫災跟化災的動線，如果雲林有相關疫情，與院方如何配合後送與除汙等課程。

救護技術員張維仁說，通常緊急救護事件發生送到醫院後，就交由醫護人員接手處理，雙方若能對彼此的救護方式及設備都孰悉，建立更好的緊急救護流程，有助於提高救護效率。