台中騎機車自撞今年奪15命 警教「三況」躲死神

2019-10-02 12:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



機車族常被形容為「肉包鐵」，一般認為騎機車較容易發生交通事故，根據台中市警局交通大隊的統計，每年機車的交通事故與傷亡案件，在整體交通事故中佔了六成，若以今年1月至9月的統計數據，機車騎士自撞或自摔已奪走15條人命，造成2000餘人受傷，警方提醒，機車騎士應注意「三況」，包括車況、路況與自身狀況，以確保行車平安。

台中市警局交通大隊統計，今年台中市1至9月機車涉入交通事故件數有3.6萬件，造成59人死亡，2.3萬人受傷，進一步分析上述統計數據，機車騎士駕車發生自撞、自摔狀況的交通事故有2105件，其中有15人喪命，2249人受傷。

台中市警局交通大隊表示，機車族發生交通事故的原因相當複雜，涉及機車駕駛本身因素至少包括了騎乘技巧不足、不遵守交通法規、車速過快、未掌握道路狀況等等。

台中市交大隊長林沐弘提醒，機車族上路三況一定要注意，包括「車況」、「路況」及「騎士本身狀況」都是機車騎士最應注意及有所認知的，用路人應藉由加強認知的能力，建立良好的駕駛觀念及強化自我防禦駕駛觀念來提升交通安全，確保行車安全。

林沐弘說，車輛平時的修護保養以及在行駛前的檢查，是基本條件與要素，了解車輛狀況，讓交通工具隨時保持最佳機動狀態。另外天候及路況不佳時，尤其雨天、地面有積水或道路工程設施有不當，機車駕駛人行車應確實減速慢行並掌握路況，切勿超速行駛並隨時注意前方狀況，採取自我防禦駕駛及必要之安全措施。

林沐弘提到，在道路上，各種車輛及行人都在使用道路，機車駕駛必須遵守各項交通規定，如果熬夜疲勞、宿醉未醒、生病服藥或情緒不穩定時，應避免駕車上路，讓自己在最佳的精神狀況來駕車，以維護行車安全。