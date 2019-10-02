延宕逾20年 這條路的瓶頸終於要拓寬了

2019-10-02 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



雲林縣斗六市內環路橋往文化路道路路寬縮減，造成交通瓶頸，原在1997年海豐崙市地重劃案進行時欲拓寬，因土地重劃土地分配出現糾紛，延宕至今，經過多次協調，今天終於完成地上物拆除作業，預計11月底前將把路口緊縮的8米路拓寬至正常的20米。

雲林縣政府工務處長汪令堯表示，斗六市內環路路寬原本設計為12米，因文化路至民生路段為配合闢建陸橋，路寬需增加至20米，因產權疑義以致用地無法取得，造成內環路橋至文化路段，路寬突然緊縮數米，影響民眾用路安全。

雲林縣長張麗善表示，內環路與文化路口道路拓寬原在1997年海豐崙市地重劃案進行時就該實施，因土地重劃土地分配出現糾紛，延宕至今，縣議員王又民、前地政局長歐啟訓等人協助周旋，多次協調後，日前地主同意拆除地上物，才讓道路拓寬案得以促成。

今天進行最後一天拆除作業，張麗善與副縣長謝淑亞、縣議員王又民、賴淑娞、林岳璋、斗六市長林聖爵及多位地方民代都到場關心。