張麗善勘查危險等級臺西N13橋 盼中央挹注地方橋樑維修

2019-10-02 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



宜蘭南方澳跨港大橋昨天發生倒塌意外，引發各界對橋梁安全關注，雲林縣長張麗善也只是縣府緊急進行轄內橋梁盤點，今天上午她率團前往危險等級的臺西N13橋進行勘查，預計將耗資1200萬元改建。

雲林目前轄內橋梁總計有1653座，其中縣府轄管橋梁共計765座，張麗善說，縣府去年委託專業橋梁檢測公司，針對轄管橋梁進行橋樑檢測，結果建議改建臺西N13橋，橋梁長25.4m、寬5m，橋身老舊破損，竣工時間長遠到不詳，因此將進行改建。

張麗善表示，依安全分級建議需儘速修復約有50座橋，粗估維修經費為1500萬元整；需一年內修復的有224座，維修經費則為2800萬元整；另例行三年內修復橋梁，為1億500萬元，因此概估全縣橋梁維修總經費需1億5000萬元。

張麗善強調，縣府財政困難，今年縣府僅編列4000萬元委託專業橋梁檢測及維修公司，辦理橋梁安全檢測以及維修，依檢測結果分級列管並維修，縣府急需中央挹注經費，盼望中央能協助雲縣進行轄內橋梁的維修作業。

縣府工務處長汪令堯也指出，縣府配合交通部每年進行橋梁維護管理作業評鑑，橋長逾6公尺且使用狀態屬正常，使用及停用的車行橋梁，每兩年檢測一次，汛期前完成轄區橋梁定期檢測查。