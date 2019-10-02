親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

周刊爆爭權染黑 長榮集團發表三點說明

最新民調／蔡英文勝韓國瑜18.3％ 政黨票國民黨獨佔鰲頭

勤教不是績效檢討 分局長請車禍調解達人為基層上課

2019-10-02 09:57聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市第三警分局前天聯合勤教時，找來有「調解車禍達人」的保險經理王翔儀替基層分享「車禍與保險權益分享」，王透過生動的案例介紹，讓基層了解現行汽、機車的相關保險類型，面對民眾詢問時，能夠在第一時間給予建議，讓民眾在處理車禍時，不置於不至於像無頭蒼蠅一樣；第三警分局長陳武康說，過去同仁都有「勤教即績效檢討」的刻板印象，因此特別請保險經理分享案例，提供同仁實用資訊。

第三警分局長陳武康說，基層同仁平時忙於公務，罕有閒暇接觸勤業務外的專業講座，因此透過每月聯合勤教時機，邀請專業人士經驗分享，跳脫以往勤教即是績效檢討、政令宣達的刻板印象。此次講座以車禍、保險為題，希望基層員警將來面對民眾或親友車禍保險諮詢時，能有較完整的梗概提出建議，當然，保險是最後手段的保障，時時遵守交通規則，平安才是回家唯一的路。

台中市第三警分局上月30日在聯合勤教時，邀請有保險經理王翔儀，和員警分享「車禍與保險權益分享」，王處經理透過介紹汽、機車相關保險，及實務上為何無法獲得理賠的原因，讓員警將來面對民眾或親朋好友諮詢時，對保險有更清楚的輪廓。

王開場先請在場警員閉眼5秒鐘，試想發生車禍的當下，想到的第一件事是什麼？許多人都曾耳聞朋友發生過的交通「故事」，面對發生在自己身上的交通「事故」，卻往往腦袋一片空白。

王隨後透過案例分享，介紹強制險、乙式車體險、丙式車體險等各項汽、機車相關保險，以及實務上遇過理賠「卡關」的情況，提醒車禍案件都會因個案而有不同的情狀，瞭解並選對保險，才能維護自己的權益。王幽默風趣的案例分享，讓現場笑聲不斷，豐富的演講內容，更讓員警獲益良多。

台中市第三警分局上月30日邀請保險經理王翔儀替基層上課，提供實用資訊。圖／第三警...
台中市第三警分局上月30日邀請保險經理王翔儀替基層上課，提供實用資訊。圖／第三警分局提供
分享
台中市第三警分局上月30日邀請保險經理王翔儀替基層上課，提供實用資訊。圖／第三警...
台中市第三警分局上月30日邀請保險經理王翔儀替基層上課，提供實用資訊。圖／第三警分局提供
分享

保險車禍台中市

相關新聞

台南長榮地下道全線封閉一年 改道資訊看這裡

2019-10-02 09:15

新港彩椒副產品 一整年都能吃

2019-10-01 23:43

雲縣啟動第2預備金 防非洲豬瘟

2019-10-01 23:40

都發處長就任 黃敏惠小內閣到齊

2019-10-01 23:39

67年斗南派出所 將遷入警分局

2019-10-01 23:37

台南「熱心愛國市民」捐大小國旗 議員快閃分送秒殺

2019-10-01 22:40

台南仁德有4位百歲人瑞 區長前往訪視老人家興奮

2019-10-01 22:34

台電施作台南七股高壓電塔 居民抗議：拆電塔改地下化

2019-10-01 19:12

新人看過來！10元入園阿里山森林拍婚紗

2019-10-01 17:32

跨港大橋斷裂 嘉義阿里山石鼓盤大橋橋型類似

2019-10-01 17:17

雲林兩百多座橋梁待修評鑑吊車尾 缺錢是主因

2019-10-01 17:00

百歳人瑞產婆的人生歷練 「女人要有一技之長」

2019-10-01 16:15

南方澳大橋斷民眾怕怕 台南加強檢修橋梁

2019-10-01 15:28

精神復健者水耕無毒蔬菜首次走進牛排館 大獲好評

2019-10-01 13:46

夯！雲林追懸日賞芒花 一覽秋天美景

2019-10-01 13:33

台南小黃公車服務範圍再擴大 新增左鎮關廟龍崎

2019-10-01 12:55

台南山上水道博物館 國慶揭開百年神秘面紗

2019-10-01 11:06

台南「古都馬拉松」大變革！全馬取消、增加10公里組

2019-10-01 10:43

「自動樂器小劇場」超吸睛 奇美博物館今登場

2019-10-01 10:17

台南瑞復益智中心籌辦愛心園遊會 獅友踴躍捐助善款

2019-10-01 09:15

1億元可讓全鄉有自來水！大埔在水庫旁自來水僅3成

2019-10-01 08:39

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

扯！天池山莊馬桶堵塞竟清出頭燈 水電工傻眼

2019-10-01 14:51

基隆暖江橋搖晃如「蹺蹺板」 居民憂南方澳斷橋翻版

2019-10-01 16:28

噁！議員：北捷將快用完滾筒衛生紙 重組給旅客用

2019-10-01 15:40

桃園補助汰換冰箱冷氣A好康 剩下最後30天趕快申辦

2019-10-01 19:36

跨港大橋斷裂 嘉義阿里山石鼓盤大橋橋型類似

2019-10-01 17:17

影／北市吉林街水門太晚開 汐止交通大亂塞車到崩潰

2019-10-01 15:24

台南長榮地下道全線封閉一年 改道資訊看這裡

2019-10-02 09:15

雲林兩百多座橋梁待修評鑑吊車尾 缺錢是主因

2019-10-01 17:00

北捷票價擬新優惠 搭愈多回饋愈多 月搭逾40次可能打7折

2019-10-01 23:46

韓國瑜市政總質詢請假 局處首長不跟進：絕對到場

2019-10-01 10:56

夯！雲林追懸日賞芒花 一覽秋天美景

2019-10-01 13:33

台中公車班次大調整 公車發車誤點最高罰5000元

2019-10-01 15:04

區長愛上女議員步紅毯 蘆竹八德區長互調交接上任

2019-10-01 13:56

鹿港天后宮獲文化部核定 升格為國定古蹟

2019-10-01 19:33

汐止以前會淹水 現在當地人最怕這件事

2019-10-01 15:21

一生必遊一次！高美濕地生態導覽夯 中市府再加辦3場次

2019-10-01 16:00

米塔掃過基隆傳出61件災情 警員風雨出勤防止二次事故

2019-10-01 14:29

繼告「韓粉」後 高市議員黃捷又說自己被威脅了

2019-10-01 15:59

士林夜市水果攤坑遊客惹議 議員要求：對惡質攤販嚴厲處理

2019-10-01 13:51

世界棒球經典賽瞄準大巨蛋？體育局：看都審進度

2019-10-01 13:44

水庫旁沒有自來水 地方歡迎頭屋簡水改接台水

2019-10-01 12:42

首座太陽能智慧候車亭中和今啟用 一年省下近萬元電費

2019-10-01 17:37

國2大園3車連環車禍3輕重傷 鄭文燦被國1車禍塞100分鐘

2019-10-01 15:47

今年流感疫苗施打延遲一個半月 民眾要注意衛生習慣

2019-10-01 11:19

廁所驚爆用重組衛生紙 北捷：應屬個案

2019-10-01 23:42

總統府等級！台南山上水道博物館也可看到這項工藝之美

2019-10-02 08:51

淡海輕軌墩柱變房產廣告柱 捷運公司：12月再招商

2019-10-01 22:06

禪廚新蔬食捐贈救護車 生命延續

2019-10-01 18:03

此路是我家！內門住戶又圍路 安養院長輩三聲無奈

2019-10-01 12:37

61歲女客服經理遭裁員 她轉戰網路創業做烘焙

2019-10-01 15:16

新北花3千萬發新雨衣給清潔隊 中央跟進補助再發1套

2019-10-01 16:05

台南山上水道博物館 國慶揭開百年神秘面紗

2019-10-01 11:06

關原加油站整修 車沒油了 中橫2個月30幾件

2019-10-01 23:53

得不得獎有關係 池上全國冠軍米王價格翻轉近5倍

2019-10-01 11:23

二行程機車報廢補助最後一年 竹市加碼萬元商品券抽獎

2019-10-01 12:19

射鵰也曾是禁書 新北圖書館「致自由返校禁書展」

2019-10-01 13:23

來對獎！公車上下車刷卡抽獎 8月得獎卡號出爐

2019-10-02 09:12

台中公車App改版 可預設到站提醒

2019-10-01 16:06

百歳人瑞產婆的人生歷練 「女人要有一技之長」

2019-10-01 16:15

車禍鑑定每案收3000元 北市議員批搶發車禍財

2019-10-01 19:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top