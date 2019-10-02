勤教不是績效檢討 分局長請車禍調解達人為基層上課

2019-10-02 09:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市第三警分局前天聯合勤教時，找來有「調解車禍達人」的保險經理王翔儀替基層分享「車禍與保險權益分享」，王透過生動的案例介紹，讓基層了解現行汽、機車的相關保險類型，面對民眾詢問時，能夠在第一時間給予建議，讓民眾在處理車禍時，不置於不至於像無頭蒼蠅一樣；第三警分局長陳武康說，過去同仁都有「勤教即績效檢討」的刻板印象，因此特別請保險經理分享案例，提供同仁實用資訊。

第三警分局長陳武康說，基層同仁平時忙於公務，罕有閒暇接觸勤業務外的專業講座，因此透過每月聯合勤教時機，邀請專業人士經驗分享，跳脫以往勤教即是績效檢討、政令宣達的刻板印象。此次講座以車禍、保險為題，希望基層員警將來面對民眾或親友車禍保險諮詢時，能有較完整的梗概提出建議，當然，保險是最後手段的保障，時時遵守交通規則，平安才是回家唯一的路。

台中市第三警分局上月30日在聯合勤教時，邀請有保險經理王翔儀，和員警分享「車禍與保險權益分享」，王處經理透過介紹汽、機車相關保險，及實務上為何無法獲得理賠的原因，讓員警將來面對民眾或親朋好友諮詢時，對保險有更清楚的輪廓。

王開場先請在場警員閉眼5秒鐘，試想發生車禍的當下，想到的第一件事是什麼？許多人都曾耳聞朋友發生過的交通「故事」，面對發生在自己身上的交通「事故」，卻往往腦袋一片空白。