台南長榮地下道全線封閉一年 改道資訊看這裡

2019-10-02 09:15 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



為進行台南鐵路地下化工程，台南市長榮路地下道將從10月29號下午1點起封閉，時間約12個月。

施工的鐵道局之前就已經舉辦 地方說明會，指出沿線有多個地下道，為了不影響交通，多數都採取半半施工方式，也就是只封閉部分的路面，而不全封，但是長榮地下道因為比較窄，沒有辦法部分施工，所以只能全線封閉，而且因為周邊的替代道路不多，所以會擴大封路的範圍，避免民眾誤入封閉道路。

鐵道局表示，地下道兩側之迴車道及實踐街平交道不封閉，請用路人依下列改道建議路線行駛：

一、大區域改道建議路線如下：

路線1：(往南)

長榮路五段—公園路—公園北路—東豐路—長榮路四段

路線2：(往北)

長榮路五段—公園路—中華路—開元路—長榮路四段

二、局部改道建議路線如下：

改道路線1，實踐街平交道往長榮路方向：

實踐街平交道—北園街87巷151弄—右轉北園街87巷—右轉無名巷 (黃記古早肉包店對面) —左轉長榮路

改道路線2，實踐街平交道往開元路方向：

實踐街平交道—北園街87巷151弄—北園街109巷—右轉北園街—開元路

改道路線3，實踐街平交道往永康方向：

實踐街平交道—北園街87巷151弄—左轉北園街87巷—右轉北園街 —左轉北園街124巷—北園橋往中華路