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大埔69歲「最年輕」志工：服務動起來活得更愉快

2019-10-01 18:36聯合報 記者卜敏正╱即時報導

安道社福慈善基金會，去年在大埔鄉聖若瑟天主堂，申設長照A級社區整合型服務中心，每天都有80多名長者到服務中心聚會，基金會為讓長輩「動起來」，鼓勵長輩當銀髮志工，幫忙送餐、陪用餐，一起幫助其他行動不便銀髮族。

安道基金會執行長吳敏華表示，大埔鄉聖若瑟天主堂曾荒廢20餘年，八八風災後重新啟用，以志工服務團隊照顧大埔鄉老、弱、婦、幼、貧等弱勢族群，去年申設長照Ａ級社區整合服務中心，並與大埔鄉衛生所合作提供Ｂ級社區照顧服務，同時也是大埔鄉「千歲樂活」Ｃ級巷弄長照站據點。

她說，大埔鄉對外交通不便，在經費考量下，中心社工、行政、司機家照服員只有10人，要服務約200多人，因此基金會除對外召聘照服員，也積極培訓銀髮族志工加入服務陣容，幫忙送餐、協助據點長者健康自主管理。

「我69歲，是最年輕志工！」安道基金會志工徐秀彫說，中心長輩平均年齡約82歲，這裡也被稱為「千歲據點」，她每天除了要幫忙煮菜，也要和其他高齡志工，外出送餐給行動不便長輩，陪他們吃飯、聊天，鼓勵大家動起來。

她說，看到這麼多人行動不便、需要幫忙，自己能動、能煮菜真的很幸福，也因為有事要忙、有工作，她從不覺得年紀大，也越做越有活力。

志工徐秀彫、行政張莉娟，每天一起煮午餐，為社區行動不便長輩送餐。記者卜敏正／攝影
志工徐秀彫、行政張莉娟，每天一起煮午餐，為社區行動不便長輩送餐。記者卜敏正／攝影
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吳敏華（前左二）稱讚社區長輩擔任銀髮志工、相互照顧。記者卜敏正／攝影
吳敏華（前左二）稱讚社區長輩擔任銀髮志工、相互照顧。記者卜敏正／攝影
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大埔鄉聖若瑟天主堂的長照服務中心，每天都有80多名長者聚會。記者卜敏正／攝影
大埔鄉聖若瑟天主堂的長照服務中心，每天都有80多名長者聚會。記者卜敏正／攝影
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大埔長照照服員

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