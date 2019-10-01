「情書的彼端」實境遊戲 解謎八田與一事蹟

2019-10-01 18:04 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



臺南市文化資產月最終場活動，特別規劃結合嘉南大圳與實境遊戲的《情書的彼端》水圳推廣教育活動，將在國慶連假中的10月12日下午兩點、13日下午一點與三點，進行實境解謎遊戲，歡迎民眾揪團一起來解謎！報名與相關訊息請至臺南市文化資產管理處網站與臉書查詢。

文資處今天在八田與一紀念園區舉行開幕記者會與試玩場，邀請西拉雅國家風景區管理處長許主龍、嘉南農田水利會烏山頭水庫風景區管理處主任趙貴良等與會貴賓和玩家一起試玩體驗，以活潑趣味的方式，讓民眾親近文化資產。

《情書的彼端》以時下流行的實境遊戲，讓民眾在實際的歷史場所，與文化資產互動，認識八田與一的生平和水利相關知識。故事以八田與一紀念園區的課長接連收到五封未署名、內容一樣的信件為開端，玩家必須根據信件所附的明信片和謎樣符號，在八田與一紀念園區內的八田宅、常設展區、戶外休憩區等地，從現場展示的八田與一事蹟、嘉南大圳建設的相關資料中，調查線索逐一解開信件的謎底。