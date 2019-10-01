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超貼心 日友幫學生裝車燈照亮回家的路

2019-10-01 17:36聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

「3、2、1開燈，點亮回家的平安燈！」秋後漸冷，天色也暗得快，偏鄉孩子回家的路特別暗，雲林縣日友環保公司為讓孩子有一條安全回家的路，幫元長國中學生的單車裝設超炫的新型車燈，今天邀元長鄉長李明明共同啟燈，車燈一亮像也點亮孩子的「心燈」，放學回家的路不再害怕。

看到師生腳踏車燈一盞盞亮起，元長鄉長李明明露出笑容，感謝日友的貼心行動，讓孩子有了安全回家的路。

李鄉長說，時值深秋，天色很快昏暗，住郊區的學生都得摸黑回家，寒冷暗夜中騎車常有車輛從身旁呼嘯而過，總嚇得皮皮挫，實在很危險，如今裝了車燈，點亮回家的路，日友這份小禮物，讓人感到超貼心。

不僅送車燈，還請來廠商到校協助安裝，裝好燈的車子，百燈齊亮，有黃有紅閃熾不停，像校園裡的瑩火蟲，讓人感到溫馨。有學生就打趣說，裝了車燈，讓他們冬夜回家的路，就像鄉長的名字一樣，整條路都「明明明！」，溫暖又窩心，爸媽也放心。

元長國中校長文須琢說，感謝日友不僅長期提供獎學金並也贈書，開辦文學營，照護孩子的心靈和課業成長，如今又幫孩子裝車燈，體貼的贊助，照亮了回家的路，孩子快樂上學、平安返家，日友的貼心讓家長更安心。

日友公司協理林隆偉說，孩子的成長是大人的快樂，多年來捐贈圖書、開辦徵文賽、文學營、科學營等，主要期待鄉下孩子，也能擁有完善的藝文科學教育，提升視野，相信再加上車燈安裝，孩子能感觸到更多的關懷，將來更懂得如何用愛來回饋社會。

日友環保公司為讓元長國中的孩子有一條安全回家的路，幫全校單車裝設超炫的新型車燈，...
日友環保公司為讓元長國中的孩子有一條安全回家的路，幫全校單車裝設超炫的新型車燈，學生開心騎車回家。記者蔡維斌／攝影
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日友環保公司為讓元長國中的孩子有一條安全回家的路，幫全校單車裝設超炫的新型車燈，...
日友環保公司為讓元長國中的孩子有一條安全回家的路，幫全校單車裝設超炫的新型車燈，學生超開心。記者蔡維斌／攝影
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日友環保公司為讓元長國中的孩子有一條安全回家的路，幫全校單車裝設超炫的新型車燈，...
日友環保公司為讓元長國中的孩子有一條安全回家的路，幫全校單車裝設超炫的新型車燈，學生超開心。記者蔡維斌／攝影
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日友環保公司為讓元長國中的孩子有一條安全回家的路，幫全校單車裝設超炫的新型車燈，...
日友環保公司為讓元長國中的孩子有一條安全回家的路，幫全校單車裝設超炫的新型車燈，學生超開心。記者蔡維斌／攝影
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