超貼心 日友幫學生裝車燈照亮回家的路

2019-10-01 17:36 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



「3、2、1開燈，點亮回家的平安燈！」秋後漸冷，天色也暗得快，偏鄉孩子回家的路特別暗，雲林縣日友環保公司為讓孩子有一條安全回家的路，幫元長國中學生的單車裝設超炫的新型車燈，今天邀元長鄉長李明明共同啟燈，車燈一亮像也點亮孩子的「心燈」，放學回家的路不再害怕。

看到師生腳踏車燈一盞盞亮起，元長鄉長李明明露出笑容，感謝日友的貼心行動，讓孩子有了安全回家的路。

李鄉長說，時值深秋，天色很快昏暗，住郊區的學生都得摸黑回家，寒冷暗夜中騎車常有車輛從身旁呼嘯而過，總嚇得皮皮挫，實在很危險，如今裝了車燈，點亮回家的路，日友這份小禮物，讓人感到超貼心。

不僅送車燈，還請來廠商到校協助安裝，裝好燈的車子，百燈齊亮，有黃有紅閃熾不停，像校園裡的瑩火蟲，讓人感到溫馨。有學生就打趣說，裝了車燈，讓他們冬夜回家的路，就像鄉長的名字一樣，整條路都「明明明！」，溫暖又窩心，爸媽也放心。

元長國中校長文須琢說，感謝日友不僅長期提供獎學金並也贈書，開辦文學營，照護孩子的心靈和課業成長，如今又幫孩子裝車燈，體貼的贊助，照亮了回家的路，孩子快樂上學、平安返家，日友的貼心讓家長更安心。