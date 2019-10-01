新人看過來！10元入園阿里山森林拍婚紗

2019-10-01 17:32 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



阿里山森林遊樂區擁有千變萬化大自然風光。圖／嘉義林管處提供 分享 facebook 嘉義林區管理處宣布自即日起至今年底止，準新人若想進入阿里山森林遊樂區拍婚紗，含婚紗攝影工作人員最多5人，優惠每人門票只要10元，並開放一輛婚紗作業車輛進入管制區。歡迎準新人們在阿里山留下永恆影像回憶。

嘉義林管處上月宣布優惠教師暢遊阿里山方案，9月28日至10月9日止，凡教師本人持「教師證」進入阿里山森林遊樂區，入園門票只要10元，今天進一步宣布「10元新人方案」。

嘉義林管處表示，2019阿里山神木下婚禮活動，即將在阿里山國家森林遊樂區舉行，今年林管處除配合婚禮進行，決定擴大服務即將結婚新人，凡年底前到阿里山森林遊樂區拍攝婚紗，只要在拍攝日前向林管處提出申請，即可購買10元優惠票入園拍攝婚紗，且為了方便拍攝作業，體貼開放一輛婚紗作業車輛進入管制區。

嘉義林管處指出，阿里山森林遊樂區擁有千變萬化大自然風光，除了晨曦之光、傍晚霞光、夜間星光、森林光影之自然美景外，秋天楓起雲湧的季節，搭配著遠方白色山嵐，楓紅景緻美不勝收。歡迎新人預約一次最自然、最生態的婚紗照，讓大自然見證新人們堅定的愛情，將會是此生最浪漫的決定。