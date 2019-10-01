雲林兩百多座橋梁待修評鑑吊車尾 缺錢是主因

2019-10-01 17:00 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



雲林縣目前有276座橋梁需要改善，其中台西鄉13號橋上月檢測為海砂橋，需立即封閉並盡速拆除。記者陳雅玲／翻攝 分享 facebook 宜蘭南方澳跨港大橋坍塌，橋梁安全引起各界關注，交通部2018年「橋梁維護管理評鑑」，雲林縣唯一被列「有待改善」縣市，全縣目前有276座橋梁需要改善，其中台西鄉13號橋上月檢測為海砂橋，需立即封閉、拆除，縣府工務處長汪令堯表示，雲林縣庫及各鄉鎮市公所財源不足，無法全面維修橋梁，將向中央爭取經費，希望能做一次性全面改善，確保民眾行的安全。

依據公路法規定，各縣市兩年須檢測所有橋梁一次，雲林縣上個月檢測結果出爐，縣境內1653座橋梁中，台西鄉公所管轄的台西鄉13號橋是海砂橋，有安全疑慮，縣府已發文請公所立刻封閉並拆除，改建經費約1200萬元，另有50座橋鋼筋裸露，應盡速改善，應在一年內要改善的有224座，有安全疑慮的大埤鄉善諸橋則自2016年封閉至今。

雲林縣橋梁維護管理評鑑吊車尾已非首次，汪令堯說，「沒有錢」是主因，大多數橋梁都是鄉鎮市公所管轄，公所經費不足，縣庫又非常困窘，舉例來說，今年橋梁改善所需經費約5100萬元，但包含檢測的預算只有3千萬元，根本不夠用。