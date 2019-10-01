嘉市新任都發處長就任 局處首長都到位

2019-10-01 16:40 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



嘉義市長黃敏惠今天主持新任都發處長顏聰玲、西區區長黃浩君及東、西區戶政事務所主任聯合布達宣誓典禮，由主計處處長阮鼎元監交，黃敏惠說，各局處主管已全員就位，市府作為一個有溫度的戰鬥團隊，一定會秉持對市民的承諾更加努力，與大家攜手合作，讓嘉義市更加美好。

黃敏惠說，顏的專長是國土計畫、都市計畫、跨領域治理行政與法制研究、南臺灣區域研究、地方創生等，未來推動鐵路高架化，都發處承擔很重大的責任，嘉義市要肩負臺中到臺南中間的新都心角色，用經濟來升格。

顏聰玲原任崑山科技大學房地產開發與管理系副教授兼系主任，學歷是逢甲大學土地管理系學士、美國加州州立大學企業管理碩士，曾擔任市府區段徵收委員會及108年都市計畫委員會委員、雲嘉南區域合作平台輔導等職務。

新任西區長黃浩君為國立中正大學法律學系畢業，曾任市府政風處科員及社會處科長等，具有法制長才，襄助社會處辦理勞資關係等業務表現可圈可點。

新任西區戶政事務所主任許猛欽為國立空中大學公共行政學系畢業，曾任職東區區公所課長、西區區公所秘書、西區戶政事務所主任、本府科長、副處長及西區區長等，區政歷練完整、學養豐富。卸任西區戶政事務所主任李枝容轉任市府民政處戶政科科長。

東區戶政事務所主任柯國振為聯合工業專科學校機械工程科畢業，曾任職西區區公所課長、東區區公所秘書、西區區長、嘉市選舉委員會組長、副總幹事等，民政經驗豐富。卸任東區戶政事務所主任謝孟庭轉任嘉義市選委會第四組組長。