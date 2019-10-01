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白羊哥哥為愛不吸菸 嘉市兒童劇推廣戒菸

2019-10-01 16:38聯合報 記者李承穎╱即時報導

嘉義市政府衛生局今年推出「白羊哥哥為愛不吸菸」無菸兒童劇校園巡迴表演，今天首演來到崇文國小，市長黃敏惠說，教育孩子了解吸菸，以及使用電子煙的害處，這就是「孫子兵法」，讓孩子們回去告訴爸媽與爺爺、奶奶，進而使家長決定「為愛不吸菸」。

兒童無菸劇由小茶壺兒童劇團演出，劇情是羊哥哥吸菸屢勸不聽，大野狼還想賣給羊哥哥加熱式菸品和電子煙，羊妹妹成功制止了羊哥哥買菸，醫生也告訴羊哥哥戒菸四招，最後白羊哥哥為愛不吸菸，加上立體、真實的場景，吸引孩子的目光。

黃敏惠、衛生局長張耀懋、教育處長林立生、崇文國小校長林秀香、家長會代表等，今天首演率領「羊寶寶」們將一支支香菸折斷，象徵共同撃退菸害，完成任務，無菸兒童劇將於宣信、民族、嘉北、林森等國小演出。

黃敏惠表示，家人的健康代表著整個家庭的健康，除了首演，還推出一系列教材，如有聲書、繪本、學習單等，透過寓教於樂的方式，讓孩子從小開始培養「健康不吸菸」的觀念。

張耀懋說，近日有位網友分享他10多年菸齡的先生，因為誤認電子煙比起抽傳統式紙菸來得健康，今年初開始抽電子煙，平均三、四天抽完一個煙彈，近日肺部感到不適就醫，驚見肺部長出1.5公分及6.5公分的異物，若依半年煙彈量來換算成紙菸，等同於抽掉「約1萬2000支香菸」。

這部兒童劇將編輯成「菸害防制兒童故事繪本」有聲工具書，並申請國際標準書號（ISBN）以政府出版品(GPN)發行，提供給嘉義市各級學校作為菸害防制輔助教學用。

兒童無菸劇由小茶壺兒童劇團演出，希望孩子回家告訴長輩「為愛不吸菸」。記者李承穎／...
兒童無菸劇由小茶壺兒童劇團演出，希望孩子回家告訴長輩「為愛不吸菸」。記者李承穎／攝影
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嘉義市長黃敏惠（右二）和衛生局長張耀懋（左一）希望透過兒童無菸劇，讓孩子回家告訴...
嘉義市長黃敏惠（右二）和衛生局長張耀懋（左一）希望透過兒童無菸劇，讓孩子回家告訴長輩「為愛不吸菸」。記者李承穎／攝影
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衛生局黃敏惠嘉義

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