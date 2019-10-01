精神復健者水耕無毒蔬菜首次走進牛排館 大獲好評
許多醫院精神科輔導康復患者種菜出售或短期擺攤，衛生福利部嘉南療養院附設樂禾康復之家開辦「水耕工作坊」，生產高品質無毒蔬菜，並找上鄰近的三公牛排店合作採用，贏得顧客好評，也有助康復患者維持穩定情緒與生活。
院方表示，牛排店採用無毒水耕蔬菜，為了保留蔬菜營養及美味，只用微川燙佐清淡醬汁，讓顧客享受美味肉品之餘，也能健康攝取蔬菜，深獲老顧客及女性的喜愛。
牛排店長昭羽指出，一開始雙方會合作是康復之家主動洽談，不諱言一開始還有點擔心精障者的工作品質，抱著試試看的心態，聘用被康家推薦的小娟來兼職洗碗。
沒想到小娟守時、專注洗碗、且認真學習外場，打破自己聘用精神障礙的疑慮；之後店家發現水耕工作坊的無毒健康蔬菜，主動提議產銷合作，希望協助水耕蔬菜進入社區，讓更多人看到康復者的努力及高品質的復健產品。
療養院長鄭靜明表示，精神康復者都希望積極走入社區，透過社區就業、與社區商家長期合作販售復健產品，除了拉近民眾與復建產品的距離，也期待自然情境互動熟悉，減少民眾對精神康復者的疑慮，理解曾經大腦生病，不代表往後都生病或只能待在機構，「只要積極復健治療與陪伴，其實與你我沒什麼不同」。
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