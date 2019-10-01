台南小黃公車服務範圍再擴大 新增左鎮關廟龍崎

2019-10-01 12:55 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南偏鄉小黃公車路線將再擴大，除了原有白河、玉井5條路線之外，明年第一季將再新增左鎮、關廟、龍崎6條路線，台南市公共運輸處表示， 預計明年底將納入後壁等偏遠地區，全市的小黃公車路線將大致建構完成。

台南市幅員廣闊且偏遠地區交通需求特性與都會區迥異，為保障偏遠地區民眾基本民行權利、解決公共運輸不便問題，台南市政府自108年初開通白河、玉井兩區小黃公車服務，藉由小黃公車來完善偏遠地區公共運輸服務，獲得當士也多數居民肯定。

台南市公共運輸處向交通部申請第二期小黃公車，9月已經獲得核定，將擴及左鎮、關廟、龍崎等地區6條路線，其中5條是原本的公車路線同時再新增左鎮二寮路線，預定明（109）年第一季上路。

公共運輸處表示，台南市以小黃公車取代原有的偏鄉公車， 除了原有的班次之外還可以預約，讓民眾更方便，同時成本也更節省。小黃公車從今（108）年1月營運通車至8月累計總搭乘人數達6314人次，較107年同期公車運量增加790人次，而所用預算卻節省25%經費，此外透過白河、玉井二區使用者滿意度調查，獲得高達95%以上的肯定。

目前交通部補助的經費是在各路線的前兩年開辦的經費當中85%， 其他的15%則由地方支付，公運處表示未來兩年之後的經費是否會再由中央補助，可能要看到時候的狀況，但中央相當支持偏鄉交通。

交通局局長王銘德說，為能有效推動小黃公車，交通局與雲嘉南區域運輸發展研究中心合作及透過科學專業的縫隙掃描分析，已掌握大台南偏鄉地區公共運輸服務缺口，並據以規劃「大台南小黃公車三期發展計畫」，第三期發展計劃則納入後壁、七股、安南、官田、大內等行政區，同時以現有的公車路線之外的新增路線為發展重點，預計109年底全市小黃公車服務系統可建構完成。