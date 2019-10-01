競爭激烈 首屆雲林良品徵選結果出爐

2019-10-01 12:41 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



雲林縣首屆雲林良品伴手禮徵選結果出爐，今天舉行頒獎典禮，縣府將輔導雲林良品取得國際認證，未來將結合實體通路與電子商務，持續推廣，讓消費者能有更多管道買到雲林良品。記者陳雅玲／攝影 分享 facebook 雲林縣首屆雲林良品伴手禮徵選結果出爐，今天舉行頒獎典禮，雲林縣長張麗善表示，縣府將輔導雲林良品取得國際認證，未來將結合實體通路與電子商務，持續推廣，讓消費者能有更多管道買到雲林良品。

縣府農業處長魏勝德表示，雲林良品伴手禮徵選超過百件商品報名參加，經過由通路商代表組成的評審團，51件商品進入全民網路票選，來自全國各地近28萬張選票，最終選出雲林良品伴手禮首獎10名、禮讚獎30名以及網路人氣獎1名，網路人氣獎由「西螺麻糬大王冰上冰－DIY片沾麻糬」奪得。

今天雲林良品伴手禮頒獎典禮上，除了有虎尾鎮農會、雲林縣農會等老店品牌，也有許多年輕面孔，獲得伴手禮首獎的陳祈延，七年前從台中返回雲林故鄉，他將父親為爺爺炒的腰果，結合創意發想，打造陳老爹腰果品牌，成為暢銷網購零食。

張麗善表示，獲獎的雲林良品，不論在產品的設計包裝、本身的檢驗認證，再加上口感，都非常有競爭力，加上網路的票選，受到很多消費者的喜愛，才能夠選出最佳、最優質的雲林良品。

張麗善表示，縣府未來會繼續給予雲林良品更多支持，協助業者通過國際認證，不只打開國內的市場，還有國外的行銷通路，通通要來協助他們，讓雲林良品能夠站上世界舞台。