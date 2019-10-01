台南山上水道博物館 國慶揭開百年神秘面紗

2019-10-01 11:06 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



再過三年將滿百年的台南山上花園水道博物館，台南市府將於10月10日國慶日盛大開園，廣邀全台灣的民眾利用雙十連假，前往一窺世界重要土木遺產「原臺南水道」的神秘面貌，一定會成為台南觀光大亮點。

台南市長黃偉哲今天提前來到園區與文化局長葉澤山化身為導覽員，並與山上區的地方人士及山上國學童搶先參觀，並在老樹下「野餐」，欣賞滿園的藍天白雲綠意。

黃偉哲表示，原臺南水道自從1982年功成身退，已蒙塵37年、不曾為世人知曉，今日得窺見神秘面紗，要特別感謝行政院前院長賴清德、李孟諺秘書長等兩位台南市前市長。在三位台南市長的共同努力下，原臺南水道華麗變身，成為大台南地區的後花園，成為兼具歷史文化與觀光休憩的新景點。

黃偉哲也說，左鎮菜寮化石館今年5月開幕後爆紅，山上水道博物館國慶連假開幕，預期也會吸引爆滿遊客，擔心環境被破壞及髒亂，呼籲遊客共同推廣及愛護古蹟景觀，讓山上花園水道博物館成為臺南近山地區另外一個觀光景點。

文化局長葉澤山也表示，位於山上區、具有百年歷史的原臺南水道完工於大正11年（1922年），其興建歷時10年，占地56公頃，是全國面積最大的國定古蹟。

市府文化局2014年9月獲台灣自來水公司捐贈相關建物及設備後，先斥資逾3千萬元進行「淨水池區」景觀修復工程，本次修復完成的「水源地區」、「博物館策展」更富深度文化觀光潛力。

文化局特別結合緊鄰的山上苗圃，將全區規畫為「山上花園水道博物館」，是為國內最大的水道博物館。市長黃偉哲説，台北有自來水博物館，但和台南山上花園水道博物館一比，是小巫見大巫，歡迎台北市民來參觀PK一下。

為節省市預算，台南市府積極向中央爭取補助，整體台南水道水源地區古蹟修復、景觀及展示工程，斥資約3.9億元，其中文化部文資局補助古蹟修復部分約1.4億元。

市府文化局所規畫的迎賓活動，包含10月10日「箏箏日上－風箏表演」、「街頭雜耍表演」等活動，並與奇美食品合作推出「山上水道開幕野餐趴-歡慶1010」活動限定「美味野餐組」，限量200份提供預約訂購，邀民眾一同在園區享受野餐樂趣。

10月11日博物館開幕儀式，則邀請國內知名表演團體「優人神鼓」，帶來震懾人心的鼓樂演出。10月12、13日（六、日）兩天，「身聲劇場」則帶來互動式演出，要給全國民眾一個充滿藝術的戶外博物館體驗。