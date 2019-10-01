台南「古都馬拉松」大變革！全馬取消、增加10公里組

2019-10-01 10:43 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



古都馬拉松因為小吃與古蹟而聞名全台。圖/台南市政府提供 分享 facebook 台南市知名的馬拉松賽事「古都馬拉松」有變革，明年3月賽事將取消原有的全馬，除了有半馬、5公里外，再增加10公里組，預料報名人數會更多。

台南古都馬拉松受到馬拉松愛好者的歡迎，主要是賽道行經台南市各古蹟，風景漂亮外，主辦單位連年準備有「美食大道」，提供多項台南小吃免費品嚐，多年來更成為一大特色，今年初的賽事報名參與者就有1萬6000多人。

台南市體育處表示，台南市每年舉辦兩場次的馬拉松賽，除了3月的古都馬拉松，還有12月的曾文水庫馬拉松，後者因為地點遠離市區、參數人數較古都少，但風景悠美，至今已有36年歷史，是全台最悠久的馬拉松。

體育處表示，古都馬拉松因為路線主要在市區，所以後半段的路程會行經安南區的魚塭，過去不少參賽者反應沒有遮蔭，雖然是3月舉辦，南台灣的天氣還是熱到受不了，影響成績，所以體育處檢討後，決定明年3月的賽事將進行變革。

原本古都馬拉松有全馬、半馬及5公里三組，明年將取消全馬，改為半馬、10公里及5公里三組，體育處表示，全馬與半馬都必須要17歲以上才能參加，過去也有不少人反應希望能有10公里組，讓高中生參加，未來如果想跑全馬就參加曾文水庫馬拉松，古都將不再提供全馬賽事。

體育處表示，由於古都馬拉松的半馬（21公里）是全台少數賽道長度有經過認證的，而且坡度低，加上雖然在市區裡，但交管好，不會拖到選手的時間，因此在變革之後，將致力打造「最速半馬賽道」，讓選手有機會創造最好成績，同時今年還將提供課程給選手，精進速度。