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「自動樂器小劇場」超吸睛 奇美博物館今登場

2019-10-01 10:17聯合報 記者周宗禎╱即時報導

無人操作的樂器竟然會自己演奏？奇美博物館今天推出全新節目「自動樂器小劇場」，以時下最夯的「戲劇型導覽」引領民眾從故事中體驗「自動樂器」的奧妙。

什麼是「自動樂器」？就是不用音樂家演奏，手搖或投幣就能發出音樂的機械裝置，不像現在科技發達，17世紀以前，想聽音樂就需要樂師演奏，後來隨著工藝技術進步才有了當時「先進的」自動樂器，時至今日，這些當時的新穎設備早已成骨董。

奇美博物館表示，，民眾只要來到奇美博物館，便能欣賞這些昔時風華。

「樂器廳」是館內一大特色，除舉世聞名的提琴收藏和「全球首創的走入管弦樂團」，「自動樂器」也是民眾高度感興趣的典藏。

奇美博物館的自動樂器除常態展示，原就排有演出場次，由解說員操作樂器及講解。為了讓民眾更容易了解其中特色並增加趣味性與記憶度，館方特別將節目升級改版，以戲劇導覽為概念，設計故事情境與演員插科打諢的表演，讓民眾不再只是聆賞自動樂器而已，還可以從中獲得更多歡笑與深刻的體驗感受。

館方表示，這是因應新時代潮流，希望把傳統的展演形式變得活潑有趣，因此首度嘗試國內外流行的戲劇型導覽，透過好玩的互動引導，讓民眾認識展品且吸收知識。

館方還與台南大學戲劇創作與應用學系許瑞芳老師合作，邀請黃詩媛老師擔任編劇，也找來系上畢業生成立的「阿伯樂戲工場」，一起負責排練、演員培訓、道具與服裝製作等，並由該劇團團長簡翊修擔任導演，最重要的演出者則來自博物館10位館員。

館方表示，「自動樂器小劇場」是每日常態節目，培訓館員作為解說員兼演出者，不但可以提升員工能力、鼓勵成長，也能因應常態型的龐大演出量，10位館員從呼吸、聲音、肢體到表演訓練，進行長達8個月培訓計畫，這也是全台唯一由館員直接培訓成演員的博物館戲劇導覽活動。

20分鐘節目除精采劇情橋段，每場穿插3台自動樂器演出，一天4場次參觀常設展可加價50元購買入場票，詳情洽官網：www.chimeimuseum.org

「自動樂器小劇場」演出吸睛，奇美博物館今登場。圖/館方提供
「自動樂器小劇場」演出吸睛，奇美博物館今登場。圖/館方提供
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奇美博物館劇場

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