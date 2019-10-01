台南瑞復益智中心籌辦愛心園遊會 獅友踴躍捐助善款

2019-10-01 09:15 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南市安平區瑞復益智中心，本月19日將在漁光島舉行愛心園遊會，籌措每年所需經費，但園遊券預售不到五成，國際獅子會300-D1區向陽獅子會長王伯群等人得知此事後，和多個獅子會會長前往瑞復益智中心捐款，他希望藉此拋磚引玉，踴躍幫助弱勢團體，讓社會充滿愛心。

瑞復益智中心成立於1974 年，創辦人為美籍安美麗修女，為服務發展遲緩嬰幼兒、心智障礙或多重障礙人士的日間照顧機構。45年來，瑞復益智中心的服務品質及經營績效，深獲各界肯定，並訂於10月19日舉辦「租稅心、公益情」愛心園遊會，但募款情形不如預期。

包括國際獅子會300-D1區第九專區主席吳連生、第十專區主席劉安芸、第十七分區主席蘇明宙、以及向陽、金城、成功、麻豆、中正、新化、安南、永恆、自強、吉祥等獅子會長、安平晴海民宿胡睛柔等人，昨天也到場捐款。瑞復益智中心主任李雪瑛回贈感謝狀，感謝獅友們的熱心協助。