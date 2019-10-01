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1億元可讓全鄉有自來水！大埔在水庫旁自來水僅3成

2019-10-01 08:39聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義縣長翁章梁昨率率縣府各局處主管，到大埔鄉召開基層座談、聽取地方建議，針對大埔鄉民生飲水自來水接管、延管工程，鄉長吳明勳指出，全鄉自來水接管率僅3成多，多數住戶只接簡易自來水，政府應專案處理，提升自來水接管率，立委陳明文直言「大埔就在水庫旁，沒自來水很諷刺！」

台灣自來水公司第五區管理處處長穆岳鈞表示，管理處日前到大埔鄉各地會勘水管增設、延管，初估預算超過1億元，若依照水利署每戶建設成本不可超過60萬要求，幾乎每戶都沒辦法通過，可能必須透過專案報准執行。另鄉長建議部分區域，像大埔三腳石可採點狀式設置，目前正陸續執行中。

「1億元不是很多，可解決全鄉用水！」陳明文表示，大埔鄉是在曾文水庫的旁邊，卻沒有乾淨自來水可以喝，他將會向中央爭取專案處理方式，解決民生用水需求。

嘉義縣府各局處，昨會議中針對上次提出14項提案逐一報告，包括縣公車7301線，增設嘉義中山路市政府站；嘉義縣敬老卡、愛心卡及愛心陪伴卡已能在興南客運上使用；主計主任派任調動等4項提案，都成功獲得圓滿解決，剩下10案也正在積極辦理中。

大埔鄉公所這次也會議中提出7項新提案，期盼爭取縣府及中央支持，包括補助釣魚平台修繕經費並改造為水上音樂賞鷹多功能平台、建設白馬亭空中步道、協助西興村第二期及永樂村等自來水延管工程、購置環保車輛汰舊換新、挹注經費成立小黑蚊及琉璃蟻防治示範專區、行政區地域加給(偏遠及高山)、開放照顧服務員60小時線上學習基礎培訓課程。

吳明勳說，大埔鄉的西興、茄苳、和平、永樂村，多數住戶皆無自來水，西興村自來水一期工程，以專案辦理完成多年，但二期工程成本超過每戶單價限制，後續工程無法進行。全鄉自來水目前接管率只3成多，多數住戶都接簡易自來水，每遇颱風都可能斷水，水質也不穩，希望政府專案處理。

嘉義縣長翁章梁昨率率縣府各局處主管，到大埔鄉召開基層座談。記者卜敏正／翻攝
嘉義縣長翁章梁昨率率縣府各局處主管，到大埔鄉召開基層座談。記者卜敏正／翻攝
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陳明文表示，大埔鄉是在曾文水庫的旁邊，卻沒有乾淨自來水可以喝很諷刺！記者卜敏正／...
陳明文表示，大埔鄉是在曾文水庫的旁邊，卻沒有乾淨自來水可以喝很諷刺！記者卜敏正／翻攝
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陳明文2020選舉翁章梁2020選舉嘉義縣立委

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