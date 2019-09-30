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中秋早已過市場還有柚子 農民感謝郭董買百萬斤減滯銷

2019-09-30 23:05聯合報 記者周宗禎╱即時報導

中秋節已過兩星期，部分市場水果攤卻還在賣柚子，農民說，今年柚子未受天災豐收，感謝郭董全台訂購了近百萬斤的柚子，對減少柚子滯銷大有助益。麻豆陳姓農民說，雖然他政治上不支持郭台銘，但郭董言而有信，年初說要買柚子，真的說到做到，「花了上億」直接向產地採購，又很低調要求農民不要張揚。

早年每逢選舉年，許多想參選的人都會大手筆向農民採購年節水果送禮，但近年查賄甚嚴，參選人為避嫌，不少農民都說採購量明顯減少，今年文旦柚因為沒有風雨天災大豐收，許多農民在中秋節前都很擔心崩盤。

陳姓農民說，年初立委補選的時候台南發生所謂的「柚子之亂」，藍綠為了柚子到底受損多少、買多少等問題爆發口水戰，當時郭台銘就表示願意協助農民；當時他認為這個只是隨口說說，他還是相信只有政府會救助農民。

沒想到中秋節前，他認識的麻豆盤商友人收到鴻海集團所屬單位訂單，一口氣就訂了10萬斤，農戶在中秋節前交貨，除了台灣的鴻海相關企業，主要透過兩岸貿易商送往大陸、以主管名義送台灣柚子給大陸員工。

盤商指出，麻豆柚子頂級一將近斤能賣250元以上，他出給鴻海的都是一箱10斤裝，經打聽鴻海集團所屬企業與郭董個人名義全台採購了約百萬斤，今年種柚子的農民即使部分晚收或品質不穩定，也因為今年的柚子價格沒有崩盤，多少都賺了錢，政府當然有做事，但是農民更感謝郭董。

鴻海透過盤商與所屬機構直接向產地訂購文旦。記者周宗禎/攝影
鴻海透過盤商與所屬機構直接向產地訂購文旦。記者周宗禎/攝影
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今年文旦盛產，到現在部分市場還在賣，但價格沒崩盤。記者周宗禎/攝影
今年文旦盛產，到現在部分市場還在賣，但價格沒崩盤。記者周宗禎/攝影
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郭台銘兌現幫助農民承諾，鴻海透過盤商與所屬機構直接向產地訂購文旦。記者周宗禎/攝...
郭台銘兌現幫助農民承諾，鴻海透過盤商與所屬機構直接向產地訂購文旦。記者周宗禎/攝影
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農民中秋節郭董

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