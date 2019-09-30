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嘉義查竊電 今年3481萬元

2019-09-30 23:57聯合報 記者卜敏正李承穎／連線報導

台電人員稽查竊電，今年迄今嘉義縣市共查獲400多件，竊得電費高達3千多萬。 圖／...
台電人員稽查竊電，今年迄今嘉義縣市共查獲400多件，竊得電費高達3千多萬。 圖／台電公司提供
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嘉義縣沿海養殖漁業多，因魚塭需要24小時運轉，電費往往占業者成本15％以上，台電公司嘉義區營業處統計，嘉義縣市今年查獲竊電案件共454件，竊得電費高達3481萬元，一半以上發生在嘉縣沿海地區的養殖業者；嘉縣府指出，業者適時淘汰老舊設備，改用高效的綠能設備，可降低用電成本，千萬不要鋌而走險竊電。

嘉義地檢署昨天與台電公司嘉義區營業處共同宣示打擊竊電案，檢方指出，近3年來指揮偵辦的竊電案，偵查起訴人數計有127人，緩起訴271人，其中沿海地區的案件確實高居不下，其次才是家庭和工廠用電，若初犯多處分緩起訴，並實施法治教育。

台電指出，竊電的用戶多是破壞電表干擾計費，因此近年也逐步汰換傳統機械表，改以電子表計費，並輔以電力負載監控系統，在營業處內就能遠端查知電費的異常。

不具名養殖業者說，過去為節省電費，曾接受建議在部分水車修改電表，結果被台電等單位查獲後，追繳大量罰金，得不償失。

嘉義區漁會理事長戴澤文說，近年氣候變遷劇烈，電費占養殖成本越來越高，加上養殖業不景氣且育成率低，像今年白蝦和蛤蠣育成率都只剩1成，希望政府有相關補助機制，否則「養越多賠越多」。

布袋養蝦產銷履歷達人邱經堯說，多數漁民都是晚上用電，政府應降低離峰用電的費用，只要晚上每度電省下幾毛錢，經年累月對業者就有很大幫助。

嘉義台電海地

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