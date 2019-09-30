嘉縣「熊大庄」歇業後欠薪未還 十多名勞工已申訴

2019-09-30 18:27 聯合報 記者 聯合報 記者 陳玫伶 ╱即時報導



嘉義縣民雄鄉頭橋工業區知名的「熊大庄」觀光工廠今年7月宣布，因租約到期，停止開放民眾入園並進行拆遷作業，江姓前員工指出，還沒領到6月份的薪水，甚至有人被欠了10多萬薪水未還，據他所知還有10多名員工還沒領到薪水，已向嘉義縣社會局申訴。

嘉義縣社會局勞資關係科表示，近3年共收到15件熊大庒勞資爭議申訴案，其中12件都已召開過勞資爭議協調會，調解成功，另有3件則是業者認為，該債務屬前任經營者，雙方必須透過民事訴訟確認債權，社會局仍在協助。

江姓前員工表示，原本去年因為熊大庄暫時休業，去別的地方工作，今年4月被告知，熊大庄已更換老闆，並強調公司不會倒閉，她才又回去上班，但7月某天晚上10點左右，公司臨時通知開會，表示熊大庄經營不下去，但薪水卻未核發。

江說，在公司產權轉移多次之後，有員工到熊大庄目前隸屬的蒳夏國際企業公司抗議，卻反而因為破壞圍籬被告，員工求助無門。

記者撥打熊大庄網站聯繫電話，對方表示，熊大庄並沒有宣布歇業，是因為租約到期，7月才開始進行拆除作業，他們是總公司，對熊大庄未給付員工薪水並不知情，詳情可去問社會局。

熊大庄今天仍在進行拆除作業，工地人員表示，他們只是拆遷的單位，並不了解這裡的狀況。