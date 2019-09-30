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聯外道路寬不到3米常傳事故 雲縣府投資千萬今動工改善

2019-09-30 16:59聯合報 記者李京昇╱即時報導

雲林縣長張麗善（右四）等人今天前往斗南鎮永安街通往東外環的聯絡道路會勘。圖／縣府...
雲林縣長張麗善（右四）等人今天前往斗南鎮永安街通往東外環的聯絡道路會勘。圖／縣府提供
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雲林斗南鎮永安街通往東外環的聯絡道路，車輛進出頻繁，但路寬不到3米，駕駛會車若稍有不慎可能就會滑落邊坡，雲林縣長張麗善等人今天到場會勘，張麗善說，縣府預計耗資近千萬，即日起動工，將把道路拓寬讓交通更便利。

議員蔡東富、斗南鎮長沈暉勛等人說，永安街銜接東外環道路，是斗南鎮東明里民前往斗南市區以及民眾往來斗南、斗六市區的捷徑道路，每天進出車輛頻繁，尤其上下班或上放學時間，更達到交通巔峰。

他們表示，永安街部分路段更只有2.5米寬，不僅車輛往來會車困難，且兩側都沒有擋土設施，部分路面有塌陷現象，也經常傳出翻車事故，地方多年來要求拓寬，但土地權屬涉及多個單位，遲遲無法改善。

張麗善指出，她接獲地方陳情後，請各單位與台糖、農田水利會、台鐵等地主協商，並籌措財源發包改善，將投入近1千萬元，把道路拓寬為6米，並裝設LED路燈，讓當地交通更安全便利，民眾往來斗六、斗南也會更順暢。

縣府工務處長汪令堯指出，永安街屬都市計畫內，相關使用區分包括農業、鐵路及河川用地，經協調後今天改善工程動工，工期預計120日、全長438公尺，施工期間道路封閉，將造成用路人暫時不便，請在地鄉親見諒。

縣府工務處今天舉辦改善工程動土儀式，張麗善、雲林副縣長謝淑亞、縣議員蔡東富、顏忠義、王秋足、斗南鎮長沈暉勛、代表會主席陳麗蘭、北銘里長徐見銘等人到場祈求工程順利。

雲林斗南鎮永安街通往東外環的聯絡道路，車輛進出頻繁，但路寬不到3米，經常發生交通...
雲林斗南鎮永安街通往東外環的聯絡道路，車輛進出頻繁，但路寬不到3米，經常發生交通事故，地方盼能拓寬改善。圖／縣府提供
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張麗善斗六農田水利會

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