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與偶同樂跨界盛宴 雲林國際偶戲節魔幻揭幕

2019-09-30 16:15中央社 雲林縣30日電

今年第十七屆的雲林國際偶戲節，以「與偶同樂」主題帶來跨界盛宴，雙十節晚上在虎尾拜五街夜市廣場，將以布袋戲魔幻音樂會揭幕，雲林縣長張麗善今天邀民眾來參與盛會。

張麗善與雲林縣政府文化處長陳璧君、虎尾鎮長丁學忠、布袋戲國寶大師黃俊雄、掌中戲優選藝師們及地方各界等，在雲林布袋戲館預告今年國際偶戲節好戲連台。

張麗善指出，雲林國際偶戲節今年17歲，象徵步入成熟的轉變，今年偶戲節從布袋戲樂曲出發，以「與偶同樂」主題呈現跨界音樂盛宴，由魔幻音樂揭開序幕，優選掌中團隊下鄉巡演、來自日本、韓國及俄羅斯的國際團隊等百場演出，要帶引民眾沉浸布袋戲風華。

張麗善表示，在地特色藝文能量，綻放國際耀眼光芒，布袋戲形塑「台灣意象，雲林第一」的文化品牌，規劃在虎尾的布袋戲傳習中心，正透過加盟的「國際木偶友好城市協會」（AVIAMA），與全球9國、11城市交流，分享偶戲文化資訊，宣揚雲林在地國際級布袋戲盛事。

雲林縣政府文化處長陳璧君表示，今年國際偶戲節已從9月28日展開掌中戲優選團隊下鄉巡演，演出到11月10日，布袋戲在雲林縣境遍地開花，偶戲節期間還有布袋戲經典人物史豔文、素還真等紀念帽限量兌換，相關活動訊息請上雲林縣政府文化處或2019雲林國際偶戲節等網站查詢。

布袋戲張麗善俄羅斯

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