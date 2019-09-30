台南永康永興路僅4米寬 爭取多年拓為12米今通車

2019-09-30 15:24 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



台南永康區永興路長達323卻非常狹窄僅4公尺寬居民出入不便、消防車救護車不易通行，住戶爭取拓寬多年終於拓為12公尺，今天通車。永康區公所表示，市議員林宜瑾10多年前台南縣市合併前就爭取拓寬，工務局去年因前市長賴清德指示編列預算，通車後當地居民出入不再困難。

市工務局分兩年編列9千2百萬預算拓寬，其中7千9百萬元用地費，1千3百萬工程費，原工程款預估達1億元以上，因南大附中無償提供土地，才將預算降至9千萬。網寮里長魏銘城與區長張睿民主持通車，市議員李鎮國、林宜瑾到場見證，沿路放鞭炮，當地住戶圍觀，非常熱鬧。張睿民表示，這條道路打通能便利永康，帶動地方發展。道路工程與居民生活息息相關，一拓寬就能「有感」，民眾普遍表示支持。