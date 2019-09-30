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台南永康永興路僅4米寬 爭取多年拓為12米今通車

2019-09-30 15:24聯合報 記者周宗禎╱即時報導

台南永康區永興路長達323卻非常狹窄僅4公尺寬居民出入不便、消防車救護車不易通行，住戶爭取拓寬多年終於拓為12公尺，今天通車。永康區公所表示，市議員林宜瑾10多年前台南縣市合併前就爭取拓寬，工務局去年因前市長賴清德指示編列預算，通車後當地居民出入不再困難。

市工務局分兩年編列9千2百萬預算拓寬，其中7千9百萬元用地費，1千3百萬工程費，原工程款預估達1億元以上，因南大附中無償提供土地，才將預算降至9千萬。網寮里長魏銘城與區長張睿民主持通車，市議員李鎮國、林宜瑾到場見證，沿路放鞭炮，當地住戶圍觀，非常熱鬧。張睿民表示，這條道路打通能便利永康，帶動地方發展。道路工程與居民生活息息相關，一拓寬就能「有感」，民眾普遍表示支持。

林宜瑾表示，永興路緊鄰南大附中連結探索教育公園，周圍是巷弄及住宅區，是在地居民主要交通要道，原有路寬僅有4公尺，為北往南單行道，近年車流量增加，期待拓寬為計畫道路12公尺需求聲浪不絕於耳，原本４公尺寬拓為12公尺計畫道路，除方便居民通行，救護車與消防車也能順利進入，永興路拓寬是她用力爭取的，很感謝工務局配合，為永康的未來發展著想。

永康永興路僅4米寬，爭取多年拓為12米今通車。圖／林宜瑾提供
永康永興路僅4米寬，爭取多年拓為12米今通車。圖／林宜瑾提供
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永康永興路僅4米寬，爭取多年拓為12米今通車。圖／林宜瑾提供
永康永興路僅4米寬，爭取多年拓為12米今通車。圖／林宜瑾提供
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救護車縣市合併賴清德

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