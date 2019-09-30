傳承武藝 阿善師武藝群英會10月6日登場

2019-09-30 13:21 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



雲林是台灣武術發展重鎮，為傳承武藝，將於10月6日在西螺大橋下舉辦2019阿善師武藝群英會暨國民體育日活動，當天除有武術表演，另有感恩洗腳活動、阿善師文史資料展出等，熱鬧可期。

雲林西螺是七崁武術的發源地，俗語說「過得了濁水溪，過不了虎尾溪」，就是指其中武藝高強的阿善師，被譽為是愛鄉惜土、保衛民眾的最佳典範，武藝群英會就是以阿善師命名。

縣長張麗善、中華民國體育運動總會長張朝國、縣議員游淑雲、縣政首席顧問張清良、縣府秘書長張志銘、教育處長邱孝文以及工策會總幹事許宇甄、雲林縣體育會理事長郭志恆等人今天一起「請拳」，邀請大家以武會友。

張麗善表示，縣府將武術列為國小的特色課程，有太極拳、七崁武術、國術、有氧拳擊、跆拳道5種讓各區學校挑選，除透過國小、國中教育，更推展至社區，讓武術運動不只強身健國之外，也能發揚光大，將武術向下扎根傳承，也讓武術蘊含的忠孝仁義精神成為雲林人的精神。