金牌教練夫妻 助東高全國技能競賽2年奪3金

2019-09-30 12:49 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義東石高中日前參加第49屆全國技能競賽再創佳績，電機科學生簡羽柏、彭冠霖及蕭宏偉，勇奪室內配線金牌、銅牌及佳作，特別的是，三人的指導老師是學校金牌夫妻檔，電機科主任唐山林與教師陳柏妤，2人多年來為學校、學生犧牲奉獻，培育許多金牌好手。

校長楊長鉿表示，擁有2個幼兒的唐山林與陳柏妤，分別擔任電機科主任及班導師，同時是訓練工業配線及室內配線教練，近年來競賽成績十分亮麗，去年第48屆全國技能競賽囊括工業配線金牌、室內配線金牌及銀牌，今年2人5天都在全國技能競賽現場，將幼兒託付給長輩照顧，這種無私奉獻的精神堪稱教育典範。

唐山林表示，15年前剛接觸到選手訓練真的是挑戰，並不知道怎麼去訓練，只能在學生比賽時，觀察、學習他校選手如何做，進而摸索出自己的訓練方式。

他說，比賽就希望學生獲獎，剛帶選手前幾年因得失心重，常常受學生表現患得患失，但慢慢感受到，學生表現固然重要，但更重要的是在訓練過程，是否養成正確工作態度、解決問題能力，及挫折忍受力，這才是學生受用一生的觀念、經驗。