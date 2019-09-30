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嘉義縣市今年竊電費3千多萬 嘉檢與台電合作查緝

2019-09-30 11:28聯合報 記者李承穎╱即時報導

台電嘉義區營業處統計，嘉義縣市迄今查獲竊電案件共454件，竊得電費高達3481萬元，一半以上發生在東石、布袋等沿海地區，多是養殖業者違法，因漁塭需要24小時運轉，電費成本往往占業者15％以上，才讓有些不肖業者鋌而走險，將與檢警各單位持續加強查緝。

台電指出，竊電造成能源不公，增加人民用電負擔，以往到沿海地區查緝時，一進入村里內，就有人吆喝「賣茶葉的來了」或養狗通知，近年也在沿海地區加裝電子錶，取代傳統機械錶計費，在營業處內就能遠端查知電費的異常，避免人員深入稽查時的危險。

嘉義縣東石鄉黃姓男子為讓800多台比特幣挖礦機24小時運轉，改造電表，竊電高達7千萬元，嘉義地檢署去年將他查緝到案，檢警也發現竊電的動機逐漸改變。

嘉義地檢署今天上午8時許與台電公司嘉義區營業處在配電中心，辦理「點亮嘉義守護公益，打擊竊電查緝賄選」活動，台南檢察分署檢察長張清雲、嘉義地檢署檢察長繆卓然、台電嘉義區營業處長黃肇祥和嘉義市警察局長張樹德等人都出席，現場也因應潮流，玩起台電工程車開箱。

張清雲說，過去常見「養殖漁業用戶竊電事件」與「配電線路失竊事件」，演變成「架設挖礦機房竊電」等模式，與以往犯罪類型大有不同，逐漸朝企業化及組織化發展，若用從前以個別單一竊盜案件方式偵辦，偵辦能量勢必大打折扣，需要整合行政機關的能量，達成資訊共享，才能遏止竊電。

繆卓然說，2016年1月至今年9月止由嘉檢指揮聯合查緝的竊電案件計有82案，偵查起訴人數計有127人、執行有罪計87人，讓民眾知道竊電不旦有安全疑慮更有刑事責任，這次也透過台電無遠弗屆的服務系統，將反賄選資訊傳遞到每個角落。

黃肇祥說，違規用電手法包括破壞封印鎖、裝設電阻器、裝設電感器、折彎計量蝸桿、拔除電表內部線路、裝設遙控器、拔除電表內部線路等，也研發的「開發可移動式雙面電表牆」提昇智慧電表程式安裝效率，可運用在協助查察違規用電。

台電人員今天因應潮流，也玩起開箱。圖／台電提供
台電人員今天因應潮流，也玩起開箱。圖／台電提供
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台電人員稽查竊電案件，今年迄今已有四百多案。圖／台電提供
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台電人員稽查竊電案件，今年迄今已有四百多案。圖／台電提供
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台電人員今天因應潮流，也玩起開箱。圖／台電提供
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台南檢察分署檢察長張清雲（右四）、嘉義地檢署檢察長繆卓然（右三）、台電嘉義區營業...
台南檢察分署檢察長張清雲（右四）、嘉義地檢署檢察長繆卓然（右三）、台電嘉義區營業處長黃肇祥（左四）和嘉義市警察局長張樹德（右二）等人宣布打擊竊電。記者李承穎／攝影
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